9月我国汽车产销均超220万辆

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）14日发布数据显示，2019年9月，我国汽车产销量分别为220.9万辆和227.1万辆，比上月环比分别增长11%和16%，比上年同比分别下降6.2%和5.2%。与上月相比，明显回升，行业销量同比降幅也比上月有所收窄，但降幅依然较大，延续了去年7月份以来的下降态势。自此，我国汽车产销量已连续15个月同比下降。
“9月汽车进入传统‘金九银十’销售旺季，从今年9月产销数据完成情况看，商用车产销同比呈小幅增长，乘用车依然下降，市场需求下滑态势没有明显改变。”中汽协会秘书长助理陈士华表示。具体来看，9月，乘用车产销186.5万辆和193.1万辆，环比增长10.1%和16.8%，同比下降7.9%和6.3%。而9月，商用车产销34.5万辆和34.0万辆，环比增长15.8%和11.6%，同比增长4.0%和1.9%。
中汽协表示，从数据来看，目前国内汽车工业消费仍显信心不足，部分地区提前切换国六标准等不利因素影响下，总体表现较弱。不过在今年三季度，在一系列稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的政策作用下，汽车产销降幅出现了收窄。伴随着“银十”的到来，国内汽车产销量有望进一步向上回暖。（记者钟源）
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