证监会副主席：促进资本向贫困地区集聚

证监会副主席赵争平14日表示，积极探索发挥资本市场在服务脱贫攻坚方面的优势，加强政策引导，促进资本向贫困地区集聚。

赵争平是在14日举行的国家扶贫日“资本市场脱贫攻坚论坛”作出上述表示的。他介绍，截至目前，已有13家企业通过“绿色通道”政策首发上市，累计募资74亿元，另有66家拟上市企业正在筹备上市工作。在加强政策引导方面，利用发行上市、并购重组等市场化机制，促进发达地区的资金、人才、技术流向贫困地区，重点解决贫困地区普遍存在的“资本进不去、留不住、不活跃”等问题。

此外，期货市场在稳定农业生产、助推农业现代化建设和促进农产品价格市场化改革等方面发挥积极作用，陆续开发和上市了苹果、红枣等适合贫困地区大规模种植的农产品期货品种和棉花、天然橡胶等农产品期权品种。

“充分发挥资本市场在资源配置中的引导撬动作用，吸引社会资金等各类生产要素广泛参与脱贫攻坚，通过支持贫困地区特色产业发展带活一方经济。”赵争平说。（记者刘慧）

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