广西成为企业走向东盟市场的“跳板”

中越双方货车在广西东兴口岸通行。记者 周华 摄

广西是我国唯一与东盟陆海相连的省区，“一湾相挽十一国，良性互动东中西”，区位优势显著。随着“一带一路”建设逐步推进、西部陆海新通道建设不断加快和中国—东盟经贸合作提质升级进程加快，广西成为众多企业走向东盟市场的“跳板”。

多家国内企业看好广西

近日，南宁中关村创新示范基地与来自北京的五家中关村企业签订深度交流合作协议。据了解，南宁中关村创新示范基地自2016年运营以来，已经成功入驻近百家重点企业，孵化创新团队140多个。

“作为移动互联网服务商，我们看重的是广西得天独厚的区位优势，特别是很多自贸区政策。”北京金山云网络技术有限公司公共关系副总裁程云鹏说。

北京金山云网络技术有限公司成立于2012年，为客户提供云计算服务。近日金山云与南宁中关村创新示范基地签约开展合作项目，进一步拓宽东盟市场，金山云此前已在新加坡布局绿色节能中心，在新加坡的良好发展让金山云看到了东盟市场无限潜力和商机。“东南亚国家发展迅速，一些国家正在进行数字化转型，我们希望能从中发现商机。”程云鹏说。

今年3月，长期致力于开展国际产能合作的华立集团股份有限公司与广西防城港市人民政府正式签署协议，将投资100亿元人民币开展防城港边境深加工产业园战略合作。项目重点聚焦东南亚特产进口深加工、家居、建材、电线电缆、机械设备等产业链。

北京极智嘉科技有限公司致力于机器人AI技术在物流供应链领域的应用，希望通过与广西合作寻找进入东盟市场的“敲门砖”。北京极智嘉科技有限公司首席执行官郑勇表示，下一步计划在广西设立研发基地，更好地满足东盟市场客户需求，“首先是广西营商环境越来越好，其次在广西投资成本相对国内一线城市要低，这两点是我们考虑的因素。”

全力打造面向东盟开放门户

去年11月《中国-东盟战略伙伴关系2030年愿景》正式发布，为中国—东盟关系中长期发展描绘了蓝图；今年8月，国家发展改革委公布了《西部陆海新通道总体规划》，广西成为西部陆海新通道沿线省区市连接东盟的重要枢纽。

作为新通道的重要出海口，广西北部湾港与世界100多个国家和地区的200多个港口通航，实现东盟主要港口全覆盖。如今，北部湾港至新加坡班轮每周2班常态化运行，至香港班轮实现天天班。今年1月至8月，北部湾港开行至重庆、成都、昆明、贵阳、兰州等常态化海铁联运班列达1346列，超过2018年全年总和。

为加快中国—东盟信息港建设，广西南宁五象新区管委会建立了中国—东盟信息港南宁核心基地五象项目库，入库重点项目51个。在中国—东盟信息港钦州副中心，目前已入驻华为、金蝶软件等39家企业。

多年来，中国与东盟在各领域合作不断拓宽加深。相关数据显示，2018年广西高校留学生人数逾1.5万人，其中9000多人来自东盟国家。中国—东盟区域发展协同创新中心执行主任范祚军说：“位于广西南宁的中国—东盟区域发展协同创新中心是国内研究东南亚问题的国家级智库，可以为在东盟发展的企业提供舆情、政策等服务。”

东盟国家向中国企业频抛“橄榄枝”

中国连续10年成为东盟第一大贸易伙伴，今年上半年，东盟已经上升为中国第二大贸易伙伴。国内企业看到东盟广阔市场的同时，东盟各国也看到了合作的商机，纷纷出台优惠政策，为中国投资者投资兴业提供便利。

泰国在投资政策和吸引投资上制定了一系列鼓励措施，泰国投资促进委员会广州办事处主任吴永泉说：“我们为投资者提供税收优惠权益和非税收优惠权益，比如减免一定年份的企业所得税，企业可享有土地所有权等，为企业赴泰国投资提供便利。”

泰国中央银行行长助理瓦吉拉·阿蓉狄说，中泰两国央行已签署货币互换协议，今年两国央行又签署了金融科技合作协议，以便更好地运用创新技术降低交易成本，提高金融产品质量和服务效率。

印度尼西亚投资协调委员会副主席伊克玛·鲁克曼表示，在投资领域，印尼政府致力于规范、整合、协调投资许可程序和政策，简化投资者赴印尼投资兴业的流程，“去年我们开通了OSS（在线单一申报）系统，综合中央政府和地方政府资源，让投资商能够在一个平台上进行相应的许可证申报和办理，相信能为投资者节省不少时间。”

“广西机电产业、农业技术、建筑材料等与东盟国家市场有较大互补性，许多已经形成品牌和市场效应，我们希望利用这些优势，与国内企业进行互补，协同发展，共同开拓东盟市场。”中国国际贸易促进委员会广西分会秘书长、中国—东盟商务与投资峰会秘书处副秘书长邓诗军说。（记者林凡诗 杨驰）

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