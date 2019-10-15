京津冀逐步形成完整大数据产业链

日前在河北石家庄举行的2019中国国际数字经济博览会上，《京津冀大数据与实体经济深度融合发展白皮书》发布。白皮书显示，京津冀大数据产业集聚逐步显现，逐步形成了完整的大数据产业链。

顶层设计上，三地政府分别制定并发布了相关指导意见，为京津冀大数据产业的协同发展提供保障，位于天津的“京津冀大数据协同处理中心”已成为京津冀大数据协同处理的重要基础设施，在廊坊建设的“京津冀大数据感知体验中心”已投入使用；管理体系上，京津冀在各自区域内推动建立数据资源管理体系，推进公共基础信息共建共享，北京市六里桥市级政务云、天津市统一的数据共享交换平台、“云上河北”建设的投入使用，实现了政务资源的共享整合；基础设施上，初步形成了张家口、承德、廊坊等环京大数据基础设施支撑带，京津冀地区移动高速宽带网络基本实现全面覆盖，并从多个方面开展适应5G网络的升级工作。

白皮书还对京津冀大数据在工业、医疗、交通物流、旅游等领域的典型应用进行了分析。建议京津冀三地进一步强化数据连接整合、推动数据开放共享、促进数据深度应用、完善区域协调机制。（记者秦婧）

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