15个直属海关合作支持西部陆海新通道建设

13日，重庆海关、南宁海关、贵阳海关、兰州海关等15个直属海关，在重庆签署《区域海关共同支持“西部陆海新通道”建设合作备忘录》，将在提升通关便利化水平、促进沿线产业发展、完善监管模式等方面，支持西部陆海新通道建设。
西部陆海新通道是由西部省份与新加坡等东南亚国家合作打造的陆海贸易新通道。它以重庆为运营中心，以广西、贵州、甘肃、青海、新疆等西部省份为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南经广西北部湾等沿海沿边口岸通达世界各地，比经东部地区出海时间大幅缩短。
此次签署合作备忘录的15个直属海关中，包括重庆海关、南宁海关、贵阳海关、兰州海关、西宁海关、乌鲁木齐海关、昆明海关、银川海关、成都海关、呼和浩特海关、满洲里海关、拉萨海关、西安海关13个西部直属海关，以及湛江、海口2个沿海直属海关。
“此次合作备忘录的签署，旨在通过加强区域海关合作，提高跨关区通关服务保障能力，营造高效便捷的通关环境，支持西部陆海新通道建设。”海关总署总检验师孙文康说。（记者赵宇飞 伍鲲鹏）
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