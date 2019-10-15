消费信贷，消费者头顶的“紧箍咒”

只要提供简单的个人信息，就能通过电商平台获得一笔透支额度，这种小额度信贷产品，深受时下年轻消费者的欢迎。在网络购物和移动支付满足绝大多数消费场景的当下，当月用信贷消费，次月再使用现金归还，甚至还有分期还款方式。

表面上看，这种信贷和传统的信用卡信贷没有明显差别——都有一定的免息期，都提供分期还款的方案。然而，依附于电子商务的信贷，其覆盖的范围和深度明显更大，小到生活缴费、外卖、便利店消费，大到手机、相机等昂贵的数码设备，都可以实现。省去了实体化的刷卡环节，扩大了信贷消费的范畴，让用户真正享受“零门槛”的信用生活。

难免有人担忧：信贷消费仿佛是“寅吃卯粮”，会让年轻人消费失去节制，增加不必要的浪费。而且，“出来混总是要还的”，通常最多一个月左右的免息期并不算长，与这种信贷对应的不过是下个月还没有发放的工资而已。

这些忧虑都有道理。但是，不能忽略这样的一个大前提：随着电子商务的盛行，传统的消费方式势必遭受冲击。利用信用工具和杠杆，更好地改善生活，满足个人愿望，本来就是现代消费经济的发展趋势之一。

实际上，对大多数信贷消费的用户而言，透支消费并不等于缺乏使用现金的消费能力。很多人在使用消费信贷工具支付的同时，都默默地在个人的银行账户上留下了一笔相应的“准备金”。免息消费的特性，让年轻消费者获得提前体验的快感，同时，将相应的现金存在个人账户上，还能利用时间差获得一笔小小的理财收入。因此，精明的消费者自然而然地把这种信贷视为默认支付方式。

在信用消费时代，每个消费者都应该树立这样的理念：信用才是一个人最宝贵的资产。纵使一时囊中羞涩，只要收入的预期不变，拥有偿还的能力，一个人就拥有相应的信用。

19世纪英国经济学家约翰·穆勒在其《政治经济学原理》中指出，信用不是生产力，而是一种“购买力”。他认为，信用能替代货币——“有信用的人，能使用信用购买货物，他因此创造了货物的需求。”后来，更有经济学家指出，货币本质上也是一种由政府主权支撑的信用。信用虽然看不见摸不着，其意义和价值不容低估。

因此，信贷生活并不是“空手套白狼”，而是以信用预支为代价的。有理性的消费者，也从来不会幻想消费信贷工具就是“无偿”的，商家允许这种消费方式就非“仁慈”的，因为付出的信用，就是财产的代名词。

对于无法脱离电子商务生活的年轻一代消费者来说，树立信用意识，是他们财富观念不可绕过的环节。如今，很多年轻消费者不再是“月光族”，而是“负债族”，这让他们真切地感受到信用的约束力，也让各类消费信贷工具变得愈加沉重。

这并不是说，消费信贷工具就是完全不可取的，其实，消费者头上那顶无形的“紧箍咒”，能够让人们更谨慎地、更理性地做出消费决策。在普遍使用现金消费的年代，尽管消费者购买商品和服务没有这种心理负担，但消费决策往往存在某种被动性——必须积攒到相应的资金才能购买。现如今，消费与收入在个人财富生活中获得了相似的权重，消费主动性的增强，既延伸了消费的意义，也增加了消费的价值。

现实中，一些消费者因为缺乏信用意识，没有养成现代财富观念，导致个人信用崩塌，本人不得不承受巨大的代价。不过，除了批评相关的消费者，也要警惕一些商家埋下的“陷阱”。比如，消费信贷工具的本意是支持消费，而不是向借贷者提供直接的贷款。如果商家有意无意地开口子，让借贷者以名义上的消费借贷获得资金，并将资金消耗在缺乏制约的领域，就会让信用消费脱离应有的轨道。

尽管正规消费信贷工具的分期利息相对较低，但并不意味着分期服务都是免费的。年轻消费者月收入较低，使用分期方式归还借款可以理解。然而，一旦分期归还的金额超过了个人未来的收入，消费者同样可能遭到信用的反噬。在现代财富生活中，诱惑越大，风险也越大，每一个人都要树立诱惑与风险相对应的意识。（王钟的）

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