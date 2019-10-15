国家统计局：前三季度CPI同比上涨2.5%

人民网北京10月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年9月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，全国居民消费价格环比上涨0.9%。1——9月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.5%。

从同比涨幅情况看，城市上涨2.8%，农村上涨3.6%；食品价格上涨11.2%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨4.0%，服务价格上涨1.3%。从环比涨幅情况看，城市上涨0.7%，农村上涨1.3%；食品价格上涨3.5%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格上涨1.5%，服务价格下降0.1%。

各类商品及服务价格同比变动情况

9月份，食品烟酒价格同比上涨8.4%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约2.49个百分点。其中，畜肉类价格上涨46.9%，影响CPI上涨约2.03个百分点（猪肉价格上涨69.3%，影响CPI上涨约1.65个百分点）；禽肉类价格上涨14.7%，影响CPI上涨约0.18个百分点；鸡蛋价格上涨9.4%，影响CPI上涨约0.05个百分点；鲜果价格上涨7.7%，影响CPI上涨约0.13个百分点；水产品价格上涨2.9%，影响CPI上涨约0.05个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜菜价格下降11.8%，影响CPI下降约0.33个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨5.8%、2.2%和1.7%，衣着、居住、生活用品及服务价格分别上涨1.6%、0.7%和0.6%；交通和通信价格下降2.9%。

各类商品及服务价格环比变动情况

9月份，食品烟酒价格环比上涨2.6%，影响CPI上涨约0.80个百分点。其中，畜肉类价格上涨15.0%，影响CPI上涨约0.81个百分点（猪肉价格上涨19.7%，影响CPI上涨约0.65个百分点）；鸡蛋价格上涨7.7%，影响CPI上涨约0.04个百分点；禽肉类价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.08个百分点；鲜果价格下降7.6%，影响CPI下降约0.15个百分点；鲜菜价格下降2.4%，影响CPI下降约0.06个百分点；水产品价格下降0.2%。

其他七大类价格环比五涨一平一降。其中，其他用品和服务、衣着价格分别上涨0.9%和0.8%，居住、教育文化和娱乐、医疗保健价格均上涨0.1%；生活用品及服务价格持平；交通和通信价格下降0.4%。

(责编：杨曦、付长超)