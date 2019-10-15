国家统计局：前三季度PPI与去年同期持平

人民网北京10月15日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2019年9月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降1.2%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.2%。1——9月平均，工业生产者出厂价格（PPI）与去年同期持平，工业生产者购进价格下降0.3%。

工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.0%，降幅比上月扩大0.7个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.52个百分点。其中，采掘工业价格上涨0.6%，原材料工业价格下降4.8%，加工工业价格下降1.2%。生活资料价格同比上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.28个百分点。其中，食品价格上涨3.3%，衣着价格上涨0.9%，一般日用品价格上涨0.8%，耐用消费品价格下降1.8%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨4.7%，建筑材料及非金属类价格上涨3.7%，黑色金属材料类价格上涨1.8%；化工原料类价格下降7.9%，燃料动力类价格下降4.2%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%。

工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比持平。其中，采掘工业价格下降0.5%，原材料工业和加工工业价格均持平。生活资料价格环比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.13个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，一般日用品价格上涨0.3%，衣着和耐用消费品价格均上涨0.1%。

工业生产者购进价格中，农副产品类价格上涨2.2%，有色金属材料及电线类价格上涨0.9%，建筑材料及非金属类价格上涨0.4%；黑色金属材料类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.1%。

(责编：杨曦、付长超)