王新哲：五项举措推动航天航空航海产业高质量发展

人民网长沙15日电 10月15日上午，第三届航天航空航海产业发展论坛在湖南省长沙市开幕。工业和信息化部总经济师王新哲、湖南省副省长陈飞等出席开幕式并致辞。

王新哲强调，航天航空航海产业（简称“三航产业”）作为装备制造业的重要组成部分，是实施创新驱动发展战略的重要领域，是建设制造强国的重要支撑。在党中央、国务院的正确领导下，70年来我国三航产业实现了跨越式发展，实力空前增强，在经济社会发展和国防建设中的战略性地位日益凸显。

王新哲表示，当前新一轮科技革命与产业变革蓬勃发展，推动产业模式和企业形态发生变革，为三航产业发展提供了重要机遇。工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，着力稳增长、补短板、提质量、促融合，努力推动三航产业高质量发展，加快建设航天强国航空强国海洋强国，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦发挥重要作用。重点做好以下工作：

一是着力增强创新能力。组织实施大飞机、“两机”、数控机床等重大专项，建设一批高水平创新中心和共性技术研发平台，打通从基础研究、应用研究到产品开发的创新链条，突破关键核心技术。

二是着力提升产业链水平。持续推进核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈的攻关，支持龙头企业建立产学研一体的协同创新机制，打好三航产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，打造具有战略性和全局性的产业链。

三是着力优化产业结构。大力推进人工智能、大数据、5G、工业互联网等新一代信息技术创新突破和融合应用，推动新一代信息技术与三航产业深度融合，促进三航产业数字化、网络化、智能化、绿色化转型升级，打造一批世界级先进制造业集群。

四是着力营造良好环境。深化“放管服”改革，推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链融合发展，营造稳定、公平、透明、法制化、可预期的营商环境。加强质量品牌建设，提高中国制造的知名度和美誉度。大力发展工业文化，弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神、航空报国精神、探月精神，为三航产业发展提供精神动力。

五是着力促进开放发展。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实船舶、飞机等行业对外开放政策。以“一带一路”为重点，深化国际交流与合作，不断提高三航产业开放发展的层次和水平。

航天航空航海产业发展论坛由中国空间技术研究院、中国航空研究院、中国船舶重工集团第七一四研究所、湖南省工业和信息化厅、湖南省商务厅、长沙市人民政府等联合主办，以“开放、共享、融合”为主题。财政部、商务部、国家国防科技工业局、中央军委装备发展部负责同志及三航产业相关企业集团、科研院所负责同志共800余人参加论坛。部装备工业司、军民结合推进司负责同志一同参加。

(责编：吕骞、孙阳)