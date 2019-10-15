外交部发言人介绍今年中国企业自美采购农产品情况

外交部发言人耿爽15日说，今年以来中国企业自美采购的农产品包括：大豆2000万吨、猪肉70万吨、高粱70万吨、小麦23万吨、棉花32万吨。中方还将加快采购美国农产品。

当日例行记者会上，有记者问：美方近日表示，中方已经开始大量采购美国农产品。国内外舆论对此都很关注。你能否介绍一下今年以来中方采购美国农产品的情况？

耿爽说，据向有关部门了解，中国企业根据国内市场需要，以市场化的方式自主采购了美国农产品。根据初步掌握的信息，今年以来中国企业自美采购的农产品包括：大豆2000万吨、猪肉70万吨、高粱70万吨、小麦23万吨、棉花32万吨。中方还将加快采购美国农产品。（记者温馨）

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