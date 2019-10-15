原标题：威海文登：一展“参”手打造百亿西洋参产业

国际在线消息（记者 赵博）：10月12日，中国中药协会年会暨第五届文登西洋参文化节在山东威海文登开幕。本次活动以“道地·品牌·提升·发展”为主题，将文登西洋参主题元素融入到活动各个方面，“参文化”内容丰富多彩，“参专家”与参农现场互动，“参科技”为产业发展提供“硬核”支撑，小小的文登西洋参大展“参”手。

活动主办方表示，这次活动不仅能够增进全国人参属药用植物及相关产业的沟通交流，助推人参属药用植物及相关产业健康发展，还有助于进一步提升“文登西洋参”国家地理标志证明商标的知名度和美誉度，打造文登西洋参道地品牌，以品牌为引领，带动提升文登西洋参及相关配套产业发展，向百亿西洋参产业目标迈进。

在活动期间落成开放的中国西洋参科普馆的“参都轩”区域，利用全息影像技术演示西洋参生长过程，吸引了游客驻足观看。距其不远，沙画视频《西洋参的迁徙历史》，则向人们生动描绘了西洋参的前世今生。

中国西洋参科普馆总面积6000平方米，分为仙草苑、参都轩、养生阁、名医堂四个区域，运用图文、雕塑、沙画、全息影像、情景模拟以及实物展品等多种形式手段，立体呈现了中国的参文化、文登西洋参发展历程和中医发展脉络等，集中科普了西洋参的药用功效、保健作用、服食方法、药用配方等知识，让参观体验的游客纷纷感到“涨知识”。

本次活动中还安排了“参王”大赛、起参仪式等趣味性和文化味十足的内容，使“参文化”成为活动最“亮眼”的标签。

据了解，文登此前已连续举办了四届西洋参文化节，建设了集西洋参发展起源、栽培技术、饮食功效、养生文化、产品展示、经验交流于一体的文登西洋参文化馆。文登张家产镇将西洋参文化与文登康养文化融合贯通，深度挖掘西洋参文化内涵、提炼创意文化，开发出一系列西洋参文化产品，着力打造以高端康养、休闲度假、文创民俗为特色的西洋参小镇。

这次活动中，中国中药协会人参属专业委员会学术会议“含金量”十足，中国医学科学院药用植物研究所研究员高微微、福建农林科技大学研究员张重义、山东省农科院省药用植物创新团队负责人单成钢等专家学者，分别围绕“文登西洋参发展历程及未来的机遇与挑战”“克服中药材连作障碍的综合技术策略”“西洋参/人参棚式研究进展”等12个主题展开学术报告。

此外，专家学者围绕西洋参种植在种植管理过程中遇到的实际问题进行了交流。“听了专家的讲解，自己对技术上的研究有了新收获，回去要试验一下”文登西洋参协会会长王文水说。

文登西洋参产业技术创新与关键技术集成项目启动签约以及2019中国威海·国际英才创新创业大会文登区分会场活动的举办，为这次文化节注入“科技芯”。

在文登西洋参产业技术创新与关键技术集成项目启动签约活动中，山东省农业科学院农产品研究所、山东省分析测试中心、山东省中医药大学等单位与文登有关部门和产业龙头企业分别签订了合作协议。此外，在这次活动中，建筑面积7000多平方米的西洋参研究院正式揭牌，研究院将以省级西洋参工程研发中心为载体，攻克产业发展难题，进一步推动文登西洋参产业研发创新和智能制造能力提升。

2019年，文登以创建国家现代农业产业园为抓手，依托融西洋参传统销售、大宗商品交易及垂直电商平台于一体的中国（文登）西洋参交易中心平台，深入推进现代物流交易、智慧生产展示、标准化种植、多元加工集聚等功能区建设，构建产业优势突出、产业链条完整、价值链提升的现代西洋参产业体系，目标到2020年，分为起势、提质、振兴三个阶段，向百亿产业目标进军。

科技支撑，产业升级，文登西洋参品牌价值不断攀升，2019年5月，文登西洋参入选中国地理标志产品区域品牌价值榜中药材类第三位，品牌价值达到116.43亿元。

(责编：冯粒、曹昆)