第二届中国国际进口博览会综合演练活动举行

新华社上海10月15日电 国务院副总理、中国国际进口博览会组委会主任胡春华15日在上海出席第二届进口博览会综合演练活动。他强调，要按照习近平总书记重要指示要求，扎实做好最后筹备阶段的各项工作，全力以赴，精益求精，确保第二届进口博览会办出水平、办出特色、越办越好。

胡春华在国家会展中心听取了城市保障情况汇报，观摩了外事、安保、应急服务等演练活动，并考察了会场场馆及布置情况。他指出，在各成员单位和上海市共同努力下，第二届进口博览会的筹备工作总体进展顺利。目前，各项工作到了最后的关键阶段，要增强工作紧迫感，继续保持严谨细致的工作作风，确保重大外事活动高水平、高质量，不出现任何纰漏。要加强贸易洽谈和交易成交组织，确保博览会办出成效、扩大影响。要守住安全底线，同时尽量为参会者提供便利，达到更好的社会效果。要坚持最高标准、最严要求，通过专项演练和综合演练，及时发现问题，迅速整改落实，不断完善细节方案。要重点加强对现场指挥系统的全面测试和演练，发挥好执委会作用，确保指挥调度顺畅高效。各单位要落实责任，密切配合，确保第二届进口博览会取得圆满成功。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席有关活动。

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 04 版）

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