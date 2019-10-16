西部陆海新通道推进冷链物流

本报重庆电 （记者蒋云龙）10月13日，《区域海关共同支持“西部陆海新通道”建设合作备忘录》在重庆签署。签署合作备忘录的15个海关包括重庆海关、南宁海关、贵阳海关等13个西部直属海关，以及湛江、海口2个沿海直属海关。通道沿线海关都表示将积极支持建设冷链物流体系，探索农产品跨境直通车试点。通过“西部陆海新通道”全程冷链物流运输，源于此前重庆海关和南宁海关积极对接，通过“西部陆海新通道”进行了进口东南亚海产品的运输测试，打通了一条进口农产品、海产品的新“路”。通过“西部陆海新通道”，原箱冷冻食品以转关方式到达重庆后再办理清关手续，从越南到重庆仅需8天，比传统运输方式节约20天以上，每个集装箱能节约3000—4000元的费用。如今，更多来自东南亚、南美洲的农产品、海鲜水产通过“西部陆海新通道”冷链业务走进内陆西部市场，与此同时，西部更多地区的货物和商品也将有望通过新通道的铁海联运方式销售到全球。

“西部陆海新通道”是在中新（重庆）战略性互联互通示范项目框架下，以重庆为运营中心，中国西部相关省区市与新加坡、越南等东盟国家共同打造的国际陆海贸易新通道。今年1—9月，“西部陆海新通道”铁海联运班列发运676列、运送1.124万个外贸标箱，货值达27.6亿元。

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