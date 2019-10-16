前三季度主要金融数据明显好转 中国经济平稳运行可期

10月15日，中国人民银行发布第三季度金融统计数据显示，前三季度，人民币贷款增加13.63万亿元，同比多增4867亿元；社会融资规模增量累计为18.74万亿元，比上年同期多3.28万亿元；9月末，广义货币（M2）余额195.23万亿元，同比增长8.4%。

中国人民银行相关负责人表示，总体来看，银行体系流动性合理充裕，货币信贷和社会融资规模适度增长，市场利率运行平稳。主要金融数据均有明显好转，金融对实体经济支持力度继续加大，下一阶段经济平稳运行可期。

对实体经济支持力度加码

数据显示，前三季度人民币贷款增加13.63万亿元，同比多增4867亿元。分部门看，住户部门贷款增加5.68万亿元，其中，中长期贷款增加4.14万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加8.22万亿元，其中，中长期贷款增加4.84万亿元。9月份，人民币贷款增加1.69万亿元，同比多增3069亿元。

从企业中长期贷款的实际投向看，基础设施行业的中长期贷款增长较快，9月末同比增长8.9%，为今年来的高点；制造业的中长期贷款增速明显回升，特别是高技术制造业的中长期贷款保持了快速增长；服务业（不含房地产）的增速也明显提高，9月末同比增长11.4%。中国人民银行新闻发言人周学东表示，中长期贷款的实际投向反映出金融对实体经济支持的力度在加大。

结构性货币信贷政策取得积极成效，持续保持量增、面扩、结构优化的特点。普惠小微贷款持续保持快速增长，信贷支持的小微户数也保持高速增长。从投向看，70%的小微贷款投向了制造业等劳动密集型产业。民营企业贷款无论是增速、增量，还是占比均高于上年同期。“这正说明了人民银行在结构性货币信贷政策引导上发挥出了积极作用。”中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示。

商业银行资金运用能力增强

数据显示，9月末，广义货币（M2）余额195.23万亿元，同比增长8.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.1个百分点；狭义货币（M1）余额55.71万亿元，同比增长3.4%，增速与上月末持平，比上年同期低0.6个百分点。

阮健弘表示，M2增速回升与以下因素有关。一是商业银行资金运用能力增强，银行贷款保持较快增长，9月末人民币贷款余额月末人民币贷款余额149.92万亿元，同比增长12.5%，增速比上月末高0.1个百分点。二是银行债券投资增速较快，支持了政府债券和企业债券的发行。三是商业银行以股权投资方式对非银行金融机构融出资金规模降幅在收窄，9月末融出资金降幅5.8%，收窄了4.1个百分点。“这正是人民银行坚持稳健的货币政策、保持政策力度松紧适度以及流动性合理充裕效果的体现。”

宏观杠杆率保持稳定

数据显示，前三季度社会融资规模增量累计为18.74万亿元，比上年同期多3.28万亿元。

阮健弘表示，社融回升主要有以下四个原因。一是金融对实体经济信贷的支持力度增加，前三季度对实体经济发放的人民币贷款增加13.9万亿元，同比多增1.1万亿元。二是企业债券占比上升，企业债券占社会融资规模的12.8%，同比高1.8个百分点。三是地方政府专项债发行力度加大，地方政府专项债券净融资2.17万亿元，同比多4704亿元。四是表外融资下降态势明显好转，委托贷款、信托贷款和未贴现的银行承兑汇票降幅均收窄，三项合计比上年同期少减1.03万亿元。“社融增速回升、增量也增加，我们预计三季度宏观杠杆率总体保持稳定。”阮健弘说。

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