互联网经济并不是空中楼阁

近日，《财富》杂志揭晓了2019年中国40位40岁以下商界精英榜单，其中，互联网行业人士占据了半壁江山。字节跳动、滴滴出行、拼多多……一个个耳熟能详的名字让人们在不经意间意识到：互联网已经如水和空气一般融入了每个人的日常生活。

仔细翻看这些互联网青年才俊的履历，不难发现，他们的成长曲线几乎与中国互联网发展曲线高度吻合。2000年以后，中国互联网进入发展快车道，新浪、网易、搜狐纷纷挂牌上市，开启了中国互联网的“门户时代”，让他们看到一个全新的巨大机会。此后，搜索引擎、社交网络、移动互联网等加速迭代，在这个全新的世界中，他们真正成为参与者、建设者和缔造者，也书写了巨大的造富神话。

其实，互联网经济并不像一些人所想的那样，是空中楼阁，或是空手套白狼，它同样生产出“凝结着无差别人类劳动”的产品，同样能够满足人们的物质文化需求。不同的是，大部分互联网产品不是看得见摸得着的“钢筋水泥”，他们可能是电脑上的一个操作系统，也可能是手机上的一款视频应用。

从中国互联网企业创新历程看，它不同于熊彼特式的精英创新，更多的是自下而上的“人民群众的伟大创造”。得益于巨大的市场规模和复杂的社会结构，中国的互联网产业被充分孵化。正如国外学者所观察到的，很多中国科技“在服务未成熟时就推向市场，经过竞争、淘汰和修正，在短期内使其在社会上扎根”，在实用化的速度上超越其他国家。经过国内市场的检验和改进，互联网产业的运营模式逐渐成熟，商业规则日益明晰，逐渐成为通用的社会基础设施。

如果说，门户网站、电子商务、在线游戏等互联网产业，还只是为消费者服务的“消费互联网”。那么，在由移动互联网时代向人工智能时代的历史转折中，信息技术的“赋能力”进一步增强，数字化、网络化、智能化发展进程，则从根本上改变了经济发展模式——在汽车生产线上，“手”举焊枪的电焊机器人可以准确无误对准汽车车身各个点位，精度高达0.5毫米；在语音识别领域，语音开放云平台日处理量次数可达40亿次，大大提高了翻译速度；在智慧医疗中，5G技术正在实现无线监护、远程查房、远程机器人手术……

可以预见，随着新一代信息技术在产业部门的深度融合与应用，新型技术范式与经济活动必将成为新经济的核心驱动力。站在科技革命的风口上，唯有充分抓住机遇，才能迎来高速的科学发展的春天。

(责编：杨曦、庄红韬)