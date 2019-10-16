大兴机场入境旅客实现“无感通关”

本报电 北京大兴国际机场日前正式投运。为更好地提升进出境旅客通关感受，北京海关多管齐下推动海关监管通关业务改革，旅客入境时可实现“无感通关”，即“免排队、免搬箱、免过机、零等待”。

据介绍，按以往通关模式，旅客入境需逐人排队，搬箱过机，通关时间可能达5至7分钟。北京海关所属大兴机场海关对入境托运行李先期机检，实现了监管前置，绝大多数旅客入境时可实现“无感通关”。

此外，为更好地提升出境旅客通关感受，大兴机场海关创造性地与安检部门共享查验现场，将行李物品海关监管嵌入安检过程，使海关检查与机场安检的两道“关卡”合二为一，进出境旅客查验等待时间缩短50%。这里配置的无感红外测温仪等国内一流的智能检疫查验设备，仅需几秒钟即可在不打扰旅客的情况下实现体温监测。这里的高速CT行李检查机传送速度达0.5米/秒，较0.28米/秒的普通CT机提速近一倍，可使旅客等待时间压缩一半。

（杜海涛）

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 18 版）

(责编：杨曦、庄红韬)