流通消费领域也要补短板

国务院办公厅日前发布《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施，体现了国家对发展流通扩大消费的重视，也为进一步激发国内消费潜力带来更多新动能。
国家统计局数据显示，消费已连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。今年上半年，内需对经济增长贡献接近80%，其中最终消费支出对经济增长贡献达到60.1%，消费对经济增长的稳定支撑作用和拉动作用不断提高。
今年以来，我国社会消费品零售总额增速放缓，一些人产生担忧，对此我们应该理性看待。这主要归因于我国消费市场发展规律和结构优化的客观因素，即实物消费增速慢慢回落、服务消费占比提升，而社会消费品零售总额主要统计实物消费，不能反映服务消费的快速增长。
当前，我国服务消费呈现快速发展态势，去年居民服务性消费占总消费支出的49.5%。将来，服务消费是消费市场的主要增长点，潜力有待进一步激发。以体育消费为例，根据国家发改委估算，2018年我国体育消费将近1万亿元，但我国人均体育消费只有约717元，距离全球平均水平还有不小的差距。
我国消费结构升级仍处于上升期，消费规模稳步扩大，消费模式不断创新。我国拥有近14亿人口的大市场，其中有4亿多中等收入群体，蕴含着大量的消费升级需求。
挖掘消费潜力，更好满足人民群众消费需求，需要进一步补齐当前流通消费领域的一些瓶颈和短板。在流通服务业政策方面，要站在全产业链治理角度，从宏观、中观与微观三个层面，建立流通服务业政策体系联动机制，为行业高质量发展保驾护航。在流通主管部门监管方式方面，建议建立“生产—流通—消费”联动的多方协同治理组织与机制，统筹制定系统化、体系化、同步化的政策制度与法律法规，提高治理效率。同时， 通过降低市场准入门槛、简化审批程序和投资便利化等方式，鼓励流通产业新技术、新业态、新模式的发展，从而更好地促进商业繁荣，激发消费市场更加蓬勃的动力。
（作者为中国社会科学评价研究院院长）
《 人民日报 》（ 2019年10月16日 18 版）
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