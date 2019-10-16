今年我国餐饮规模预计突破4.6万亿元

本报电 中国烹饪协会主办的第二十三届中国快餐产业大会暨“中国快餐品类及代表品牌”发布会近日举办。中国烹饪协会会长姜俊贤介绍，2019年，中国餐饮整体规模预计突破4.6万亿元，比1978年增长超800倍。

此次大会以“让世界认知中国快餐符号”为主题，并发布“2018年度中国快餐70强榜单”，其中中式快餐正崭露头角。与会专家表示，中国将诞生一批既有较大规模又有国际影响力的快餐品牌，并加快中国快餐的国际化。（林丽鹂）

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 18 版）

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