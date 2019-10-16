9月CPI同比上涨3% 当前物价形势怎么看

10月15日，国家统计局对外发布的全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据显示，9月CPI上涨3.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，涨幅创下近6年来新高；PPI同比下降1.2%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

为何CPI涨幅持续扩大？CPI同比涨幅扩大，PPI却降幅扩大，如何看待走势背离？记者采访了相关部门和专家。

为何CPI涨幅继续扩大？

9月，CPI同比上涨3.0%。其中，食品价格上涨11.2%，涨幅扩大1.2个百分点，影响CPI上涨约2.21个百分点。

食品价格上涨成为推动CPI涨幅扩大的主要原因。食品中，猪肉价格同比上涨69.3%，涨幅扩大22.6个百分点，影响CPI上涨约1.65个百分点。牛肉、羊肉、鸡肉、鸭肉和鸡蛋价格涨幅在9.4%—18.8%之间；鲜果价格上涨7.7%，涨幅回落16.3个百分点。上述六项合计影响CPI上涨约0.49个百分点。

在中国宏观经济研究院市场价格所研究员郭丽岩看来，当前CPI运行的结构性特征明显。“猪肉价格贡献了CPI一半以上的涨幅，剔除猪肉价格影响后，CPI也就上涨1.4%左右。加上猪肉价格上涨的溢出效应，即具有替代属性的肉蛋白类食品价格也出现不同幅度上涨。”

“不是所有食品价格都出现了快速上涨。”国务院发展研究中心宏观经济研究部副研究员杨光普说。9月，鲜菜价格下降11.8%，影响CPI下降约0.33个百分点。

食品价格会持续走高吗？

那么食品价格会持续走高吗？

郭丽岩分析，除肉蛋白类价格上涨之外，鲜菜鲜果价格都出现了应季回落，服务、居住等非食品价格保持稳定或稳中趋弱走势，剔除食品和能源的核心CPI在1.5%，物价基本是稳定的。“望向年底，不排除CPI月度同比增速超过3%或继续在3%附近波动。”

杨光普也表示，考虑到增加猪肉生产供应的一系列政策陆续落地，加之猪肉进口有望扩大，猪肉价格上涨幅度有望逐月回落。食品价格持续上涨的空间不大，上涨幅度继续扩大的可能性比较小。

中国社科院全球宏观经济研究室主任张斌认为，目前市场总供求关系相对稳定，工农业产品和服务供给总体充裕，大范围物价上涨不具备基础，实现全年居民消费价格涨幅3%左右的预期目标具备坚实基础。

今年二季度以来，多地食品价格明显上涨，老百姓的感受最直接。国家发改委迅速进行部署安排，年初至今，已有30个省份和新疆生产建设兵团累计发放价格临时补贴55.1亿元，惠及困难群众2.22亿人次，在很大程度上缓解了食品价格上涨对困难群众基本生活的影响。

如何看待CPI与PPI的走势背离？

与CPI同样引发关注的，还有本月的PPI。9月，PPI同比下降1.2%，降幅比上月扩大0.4个百分点。

郭丽岩分析，PPI降幅扩大原因有二：一是负翘尾比上月略有扩大，二是原油石化产业链和黑色产业链上部分产品降幅扩大或涨幅回落，导致新涨价继续为负。

CPI涨幅持续扩大，而PPI的降幅也在扩大，中国经济运行还能稳中有进吗？专家们一致表示，价格总水平保持稳定运行的基础比较牢靠，中国经济有能力保持平稳运行。

首先，本轮CPI上涨具有很强的结构性特征。

今年以来，剔除食品和能源之后的核心CPI持续保持在2%以下的上涨，涨幅并没有明显扩大。当前，中国制造业、服务业供给充足，也不具备各种商品价格普涨的基础。

“目前CPI的主要拉涨因素就是猪肉等肉类食品价格结构性拉涨，这是这轮CPI波动向上的特征，与前几轮货币扩张等因素导致的通胀上行明显不同。”郭丽岩说，当前经济总供求基本平衡，主要农副产品和工业品供应保障也比较充足。

其次，尽管PPI同比降幅有所扩大，但环比增幅已由负转正，有望继续保持。

郭丽岩分析，9月PPI环比上涨0.1%，出现转正，生产资料价格降幅有所收窄，生活资料价格稳中略升，预计未来数月PPI尽管可能徘徊在负增长区间，但跌幅有限，不可能持续深跌。

杨光普也指出，今年以来，由于消费、投资、出口的增速较去年都有所下降，加上大规模减税降费的政策效应向产品价格传导，PPI存在一定的下行压力，环比增速基本在0附近保持窄幅波动。考虑到去年四季度较低的基数，今年四季度PPI有望环比回升，同比降幅也会收窄。

此外，工业品价格的下降传导到消费品通常具有滞后性，这也是近期CPI走势与PPI走势出现背离的一个重要原因。

杨光普表示，当前我国经济运行依然面临下行压力，短期内不存在物价大幅上升的基础，同时，逆周期调节的宏观政策效应正在显现，各种积极因素会对冲经济下行压力，经济运行中的风险也在缓解。“整体看，保持中国经济平稳运行是有基础、有条件、有能力的。”

《 人民日报 》（ 2019年10月16日 10 版）

(责编：杨曦、庄红韬)