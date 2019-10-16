全面优化营商环境 最大限度便企利民

本报长春10月15日电 （祝大伟、马海涛）“办理登记所用的文书在网上自动生成、提交，不用任何纸质资料，原来一个月能拿到的执照，现在两天就到手，太高效了。”日前，吉林省珲春市一家装饰公司负责人张秋凤拿到营业执照后，深有感触地说。
近年来，珲春市持续深化“放管服”改革，大力推进“互联网+政务服务”，不断加强法治政府、诚信政府建设，全力打造公平公正的营商环境。在启用吉林省工商登记全程电子化系统，进一步压缩审批时限的同时，全面改造升级综合服务窗口，采取“综合窗口”与多个专业窗口并存的受理模式，最大限度地便企利民。目前，珲春市已归并整合23个部门153个审批事项，实行审管分离、动态管理，审批时限压缩至法定时限的62.5%，企业办理时间由30个工作日压缩至2个工作日，企业和群众办事实现“只跑一次”比例达90.3%。
“在跑执照的过程中，各部门大力宣传最新的税费政策，不仅帮助我们解决融资难题，还开办招聘会为我们引进人才。”张秋凤说。
珲春市优化营商环境，服务好小微企业的同时，积极推进大项目落地。围绕打造“八大百亿级产业”和申建珲春海洋经济合作示范区（市），珲春市着力实施总投资1330亿元的260个重点项目，并对这些重点项目实施“一对一”跟踪帮扶机制，提供优质高效的“保姆式”服务，助推项目“早落地、早开工、早见效”。
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