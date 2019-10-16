第二届进博会吸引更多港企机构参展

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香港贸易发展局上海代表处12日向记者介绍，有47家香港企业及机构通过香港贸发局的组织和招展，将亮相第二届中国国际进口博览会。其中首次参展的食品企业达15家，将展出香港特色海味等。

据介绍，贸发局牵头港企参展的总面积达1432平方米，比去年的800平方米有很大提升。其中，“香港产品展馆”规模为1000平方米，按惯例设在进博会食品及农产品展区内，共有31家香港食品企业参展，整体数量比去年增加9家。

位于进博会服务贸易展区的“香港服务业展馆”，规模为432平方米，展区内企业及机构共16家，涉及建筑、物流、设计、专业服务、信息科技等多领域，香港特别行政区政府投资推广署也将首次参展。

“通过贸发局参展的港企数量增加了，企业对展区规模的需求也进一步增长，这都体现了从首届到第二届，进博会的魅力看涨。”香港贸发局华东、华中首席代表钟永喜说。

国际食品贸易一直是港企特长之一。从连续两届参展的港企看，其中不乏金百加、李锦记、南顺、新华、荣华、四洲等知名品牌。而在服务贸易领域，嘉里物流、巴马丹拿建筑设计咨询等专业领域知名企业也继续参展。

钟永喜介绍，除了一般理解的“香港制造”外，香港产品的高品质和国际化属性，将在第二届进博会上得到更加充分的展示。

展望进博会效应，钟永喜分析，除了进博会6天的交易额、签约数外，一般贸易、跨境电商的日常业务增长，也是港企所看重的。此外，通过进博会，港企有了“测试”内地市场的机会，对今后的产品定价、吸引双向投资、增进“一带一路”互联互通等均是利好。

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办。

(责编：杨曦、庄红韬)