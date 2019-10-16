进博会倒计时 筹备工作进入最后冲刺阶段

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11月5日，第二届中国国际进口博览会将在上海举行开幕，目前进博会的筹备工作已经进入最后的冲刺阶段。

第二届进博会将有哪些不一样？又有哪些明星展品？我们的记者独家采访了进博会企业商业展7大展区负责人，今天，我们先来了解装备展区和品质生活展区的情况。

装备展区：引领科技前沿感受工业智造

装备展区总展览面积室内6万平方米，共有300多家企业确认参展，500强及行业龙头企业60余家，占第二届进博会500强及行业龙头企业总数的四分之一。装备展区今年增设室外展区，主要以材料加工及成型装备、航空航天、机器人、自动化、数字信息化、全方位解决方案等为主。

进口博览会展览部装备展区负责人田野：装备展区的展品秉承了首届能够代表现在科技前沿的展品，今年我们有一个展品它是最高的，能够最高达到25米，因为场地的限制只能做到8米的一个自动堆货机。其次我们有最硬（的展品），是我国目前急缺的新型节能环保水泥材料，可以用于修建我们的大桥，修建我们的房屋。我们也可以有一次性成型的折弯机，我们还有飞机，一些现在世界主流的新机型，我们还有船……今年我们的首发展品也会很多，并且会超过首届。

品质生活展区：打造品质生活开启美好未来

品质生活展区，由去年的服装服饰及日用消费品展区更名而来，展览面积6万3千平方米，有来自86个国家和地区的880家展商确认参展。今年除了既有的家具及家居用品、美妆及日化用品、服装及服饰配件三大版块外，展区将新辟母婴及儿童用品版块，并专设高端消费品专区和宝玉石专区。

进口博览会展览部品质生活展区负责人高萍：展区有非常多的展品，整个馆今年比去年应该说是更好看了。不管是质量上，在展商的数量上，在展品的这个新品首发的这些品质上，都较去年有一个较大的提升。今年和去年不一样的地方，我们增加了很多定制的元素，所以在现场你们能看到很多个性化的展品。

(责编：杨曦、庄红韬)