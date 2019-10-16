全国税务系统深入推进第二批主题教育

人民网北京10月16日电 （记者车柯蒙）近期，国家税务总局充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，迅速将第二批主题教育部署到基层，各单位认真贯彻落实中央要求，按照税务总局部署，迅速行动，周密谋划，以“学”为基、以“研”为经、以“检”为纬、以“改”为要，做实功、重实效，统筹推进四项重点措施，推动主题教育扎实有序开展。

据悉，第二批主题教育启动以来，各地税务部门按照税务总局安排和各自学习计划，突出抓好领导班子和领导干部学习教育，推动广大党员干部“充电”“补钙”。

北京市、上海市税务部门组织各级领导干部开展集中研讨交流，广西税务部门围绕重点学习内容科学制定学习计划。

各地税务部门结合庆祝中华人民共和国成立70周年，充分利用地方“红色资源”开展现场教学。

福建省税务部门组织党员干部赴革命圣地古田会议会址，领会古田会议的历史意义与当代启示；湖南省税务部门精心挑选出全国道德模范肖光盛等9名先进典型，开展巡回宣讲；甘肃省税务部门举办先进典型宣讲会，“全国人民满意的公务员”剡红红等8位同志结合个人成长经历及身边真实故事。

通过学思践悟、研讨交流，各地党员干部普遍反映，自身理论水平得到进一步提升、党性观念得到进一步锤炼、责任意识得到进一步增强。

据介绍，各地税务部门将调查研究与学习教育有机结合，领导干部聚焦落实减税降费、优化税收营商环境、加强党建等重点工作，深入基层搞调研，访民情、察实情，到一线去找寻破解难题的实招、硬招。

海南省海口市税务局聚焦税情查梗阻，结合第一批主题教育先学先改工作，聚焦纳税人缴费人和基层税务干部反映突出的征管方面问题开展调研，着力优化征管流程，转变征管方式，提升服务质量。

山东省泰安市税务局开展“十百千”调研活动，市局领导带队走访30个基层税务分局（所）、100户重点税源企业，问卷调查1000户纳税人缴费人需求；深圳市坪山区税务局开展领航“一线一日行”体验活动，区局领导班子成员做示范表率，以纳税人和一线干部身份体验办税流程，发现办税过程中的痛点、堵点。

珠海市横琴新区税务局在主题教育中，深入推进改革创新相结合，在全省率先并持续推进办税事项“一次不用跑”改革试点，推出一批像税务诚信报告免责体系、纳税便利化指数及服务体系等有特色、叫得响的税务创新举措。

税务干部普遍反映，通过深入调研，进一步摸清了问题，理清了思路，为改进工作奠定了坚实基础。截至目前，各省级税务局主要负责人均到基层开展主题教育专题调研，各市、县税务局共走访地方党政部门16000余次、基层单位13000余个、企业150000余个，召开纳税人缴费人座谈会7000余场次，征求意见建议40000余条。

湖北省各市、县税务局领导班子成员深入基层党建联系点、矛盾困难较集中的基层税务分局开展调研，走访 “两代表一委员”、纳税人和缴费人，面对面座谈，实打实检视剖析。

内蒙古包头市税务局领导班子成员主动走访当地党委政府主题教育领导小组办公室，积极汇报沟通、听取意见建议，查找深层次问题，并争取地方党委政府的指导和支持。

各地税务部门坚持把整改落实作为衡量主题教育成效的重要标准，把“改”字贯穿全过程，坚持问题导向，整改问题动真格。

江苏省税务部门坚持前后衔接持续改。省局党委制定整改措施106条、整治措施89条；各市、县局在前期“先学先查先改”的基础上，积极制定专项整改方案，项目化推进整改落实，共制定整改措施1814条，整改落实问题1130个。

浙江省税务部门坚持上下贯通推进整改。省局制定《第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作方案》并汇总前期发现的新老问题形成联动整改台账；各市县局共制定整改措施2194条，整改落实问题1602个。

对纳税人、缴费人集中反映的痛点、难点、堵点问题，各地税务部门坚持边查边改，出实招，改出效。

成都简阳市税务局在第二批主题教育中，深入开展减税降费落实情况排查，积极帮助48家A、B级纳税人通过“减税贷”新模式获取信用贷款1.28亿元，把减税降费的红利进一步落到纳税人的“钱袋里”。同时，简阳税务部门持续深化“放管服”改革，使纳税人办税资料压缩25%，发票领用压缩至1天，208项涉税业务实现100%“马上办、一次办”，纳税人和缴费人的便利度不断增强，主题教育成效不断显现。

类似简阳税务部门在主题教育中的这些举措，四川省税务部门还有不少。 该省创新推出“智税系统”，打造纳税人享受减税降费一体化平台；开通“税务+银行”双验证的全程网签三方协议，顺利打通网签业务全覆盖“最后一公里”，极大方便了纳税人。

广西税务局实施简化财务会计制度备案等6项便民办税缴费新举措，以发票申领、不动产交易等3项业务为突破口，提速实现半小时办结，优化税收营商环境。

记者了解到，截至目前，各市、县税务局党委均制定了整改落实方案和台账，共制定整改措施5万余条，整改到位3万余条。

谈到下一步的工作打算，税务总局主题教育领导小组办公室有关负责人表示，各省、市、县税务部门领导班子将继续深入基层开展主题教育专题调研，征求地方党委政府意见，听取基层税务干部和纳税人、缴费人的意见建议，研究加强税收工作的思路和措施。持续抓好专项整治和整改落实工作，实行项目化推进、清单式管理、跟进式督导，实行对表销号、全程跟踪，确保各项整改措施落实到位。同时，加大对基层典型经验的宣传推广力度，发挥其引导带动作用，推动主题教育走深走实。

(责编：车柯蒙、付长超)