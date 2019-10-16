国际锐评｜中国外贸继续成为全球经济稳定器

中国海关总署星期一（14日）发布数据显示，今年前三季度中国外贸进出口总值达22.91万亿元人民币，同比增长2.8%。在全球贸易显著放缓的背景下，中国外贸呈现出总体平稳、稳中提质的发展态势，展现出中国经济的韧性与活力。

受单边主义和贸易保护主义的冲击，当前全球外贸整体低迷，引发国际机构普遍担忧。联合国9月发布的《2019年贸易和发展报告》认为，2019年全球贸易增速将放缓0.8个百分点至2%。世界贸易组织近期继续下调全球货物贸易增速，预测2019年仅增长1.2%，大幅低于2018年3%的增速。国际货币基金组织新任总裁格奥尔基耶娃近日指出，全球贸易增长已近乎停滞。

在这样的背景下，今年前三季度中国外贸不仅保持平稳增长，质量还进一步提升，就显得尤为亮眼。这主要表现在三个方面：

首先，中国进出口结构继续优化。今年前三季度，从贸易方式看，附加值更高的一般贸易同比增长4.8%，占外贸总值近六成，主导作用更加明显；从进出口商品类别看，民生消费类产品进口较快增长，水果、化妆品、水海产品进口分别大幅增长42.3%、39.9%、35.9%，显示中国内需潜力不断释放。与此同时，占出口总值近六成的机电产品增长4.7%，显示中国产业转型升级步伐进一步加快。

其次，中国企业市场开拓效果进一步显现。今年前三季度，中国对欧盟、东盟等主要市场进出口分别同比增长8.6%、11.5%。特别是对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体增速6.7个百分点，占中国外贸总值达到29%，成为一大亮点。进出口市场日趋多元化，使得中国外贸抗风险能力显著增强。

值得关注的是，民营企业继续成为推动中国外贸增长的重要力量。今年前三季度，民营企业进出口达9.69万亿元，增长10.4%，占中国外贸总值42.3%，比重同比提升2.9个百分点，显示中国外贸的内生性增长动力不断增强。

相比之下，今年前三季度中美贸易总值2.75万亿元，下降10.3%。这表明经贸摩擦给中美两国外贸都带来一定压力，合作是中美双方最好的选择。

外贸是观察一国经济发展状况的重要窗口。在世界经济因贸易保护主义等因素增长放缓的背景下，中国前三季度进出口仍然保持稳中提质，充分说明中国经济韧性强、运行稳、活力足。一个近14亿人的巨大市场和中国人不断升级的消费需求，为中国应对外部风险挑战、实现外贸继续增长提供了有力支撑。

与此同时，中国采取的减税降费、优化营商环境等一系列举措，有效激发企业活力，提升贸易便利化水平，为外贸平稳增长提供助力。据统计，前三季度中国进口、出口整体通关时间较2017年分别缩短56.4%、64.7%。

更重要的是，中国坚定不移扩大开放，不断推动外贸高质量发展。建设深圳先行示范区与上海自贸区临港新片区、新增6个自贸试验区等一系列措施，表明中国正从商品和要素流动型开放转向更高水平的制度型开放，这无疑将提升中国外贸的全球竞争力。

回顾新中国成立70年，从贸易弱国成长为世界第一货物贸易大国，中国在发展自身的同时，为全球经济做出了重要贡献。中国出口为全球提供了性价比很高的产品和资源，中国进口则为全球提供了庞大市场，拉动了全球经济增长。当前，世界经济发展的不稳定不确定性因素依然较多，主要经济体外贸均不同程度承压。在此背景下，中国前三季度外贸进出口较快增长，为全年外贸保持增长提供了有力支撑。这也表明：中国外贸发展韧性强、结构优化、动力转换加快的总趋势不会改变，它将继续成为全球经济增长的重要稳定器。

（国际锐评评论员）

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