央行实施定向降准 释放长期资金约400亿

央行周二发布公告称，当日是对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点的第一次调整，释放长期资金约400亿元。银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2019年10月15日不开展逆回购操作。
根据央行此前公告，为加大对小微、民营企业的支持力度，额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。
对此，央行相关负责人此前在答记者问时指出，定向降准分两次实施，也有利于稳妥有序释放资金。此次降准并非大水漫灌，稳健货币政策取向没有改变。
“虽然定向降准两次实施仅释放共1000亿元，但是降准范围有限，只针对符合条件的部分城商行，所以采用分步降准的办法，以免城商行流动性波动过大。”兴业研究宏观分析师郭于玮认为，降准规模不必然导致贷款增量增加。
事实上，这是今年来第二次针对特定机构的降准，今年5月15日，为促进降低小微企业融资成本，央行就已经对聚焦当地、服务县域的约1000家县域农商行，实行较低的优惠存款准备金率，释放中长期资金约2800亿元。
据东方金诚首席宏观分析师王青测算，10月缴税规模或将达到1.5万亿元至1.6万亿元，明显高于9月水平，24日税期高峰前后流动性或将有所收紧，届时还将有定向中期借贷便利（TMLF）补充市场流动性。（记者钟源）
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