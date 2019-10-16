长三角城市经济协调会新增7个城市

为贯彻落实长三角一体化发展国家战略，安徽省蚌埠等七个城市政府提请加入长三角城市经济协调会。15日召开的长三角城市经济协调会第十九次会议全票通过蚌埠等七个城市加入长三角城市经济协调会。
记者从会上获悉，会议审议通过了关于吸纳蚌埠、黄山、六安、淮北、宿州、亳州、阜阳7个城市加入城市经济协调会等提案，逐步实现对长三角地区地级以上城市的全覆盖，目前已经有41个成员城市。
城市经济协调会是长三角地区地级以上城市自愿组成的跨区域城市合作组织，成立于1997年。成员城市由成立之初的15个，逐步发展到目前的41个城市，实现了对长三角地区地级以上城市的全覆盖。经过20多年发展，城市经济协调会已经成为长三角城市群合作的重要协调议事平台。（记者程士华 徐海涛）
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