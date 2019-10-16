中国区域经济50人论坛第十二次专题研讨会在北京召开

人民网北京10月16日电 （记者罗知之）近日，中国区域经济50人论坛第十三次专题研讨会在北京举行，会议以“推动形成优势互补高质量发展的区域经济格局”为主题。与会专家就当前区域经济形势、区域战略与政策完善的方向与重点、区域政策在应对当前经济下行中所起的作用与推出的举措、“十四五”时期区域政策的安排和区域经济发展的内容等进行了深入的讨论，会议形成了一些重要的思路与建议。

国家发展改革委原副秘书长，武汉大学区域与城乡发展研究院名誉院长、教授范恒山在致辞中表示，新形势下，促进区域协调发展，要按照客观经济规律，调整完善区域政策体系，发挥各地区比较优势，促进各类要素合理流动和高效集聚，增强创新发展动力，加快构建高质量发展的动力系统，增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口的承载能力，增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能。要保障民生底线，推进基本公共服务均等化，在发展中营造平衡。

“对于大部分地区需要将速度逐步缓下来，这既是高质量发展的要求，也是尊重经济规律与自然规律的要求。”中国科学院院士，中国地理学会原理事长陆大道认为，要强调国家优化发展的大城市群与大城市区(大都市圈)及其所带起的部分合作区的整体竞争力的迅速提高，尽快实现转型发展，将较高的增长速度保持下去。

清华大学国情研究院院长、公共管理学院教授胡鞍钢指出，发展的出发点、落脚点要以“全体人民为中心”，发展布局是“六位一体”的高质量发展。一是高质量经济发展，二是高质量社会发展，三是高质量文化发展，四是高质量生态发展，五是高质量国家治理体系。

“区域经济的优势互补不是狗熊掰棒子，捡新的丢旧的，而是通过融合创新，创造出高质量的发展业绩。”中国社会科学院学部委员，中国区域经济学会会长金碚说。

国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长、研究员，中国发展研究基金会学术委员会委员李善同表示，过去的区域政策，较多地考虑倾斜性的政策，比如对一些地区给予税收优惠，信贷支持，基础设施建设支持等。而十八大以来的区域发展战略和政策，更注重区域发展的系统性、整体性和协同性，更注重区域之间的关联和功能的提升，体现了从倾斜性向功能性的转变。

据了解，中国区域经济50人论坛，经中国区域科学协会、中国区域经济学会、国家发展改革委国际合作中心发起成立，邀请长期从事区域发展理论、政策研究和实践工作的具有较大影响的专家和中青年新锐组成，是研讨中国区域经济理论、政策和实践的学术平台，旨在深化区域经济理论研究，提出促进区域协调发展政策建议，推动国家区域发展战略的贯彻实施。

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