原标题：粤桂协作谱写扶贫新篇章

两年来，广西壮族自治区南宁市马山县获得粤桂财政帮扶资金9226万元，2017-2018年粤桂财政帮扶资金5070万元，共实施马山电白小学、危房改造补助、贫困村新农村建设示范点、综合种养产业示范园、就业扶贫车间补助和创业致富带头人培训等6个项目，直接受益群众26300多人。马山电白小学是粤桂扶贫协作工作重点项目，项目计划总投资8910万元（其中已投入粤桂财政帮扶资金4442.87万元），计划建筑面积23100平方米、目前拥有27个班级，1336名学生，其中贫困学生906名，主要为易地扶贫搬迁贫困户及周边村民近2万人服务。投入帮扶资金697.95万元，用于危房改造补助项目，补助517户建档立卡贫困户危房改造，每户补助1.35万元,共有1598人受益。

2019年，广东省投入财政帮扶资金4156万元及电白区政府援助资金300万元。共实施建设粤桂“手携手·圆梦想”马山县易地扶贫移民搬迁工程省级示范点等17个项目。截止8月底，已经支付2268.6762万元，支付率54.58%。已完成项目2个，其他项目按计划实施中，项目受益贫困村75个，受益贫困人口3万多人次。

此外，电白区捐赠资金200万元和财政援助资金300万元。实施城区合作扶贫移民工程预留产业服务配套(一期工程）、电白农贸市场配套设施、白山镇卫生院合福（合诚）社区电白门诊部等3个项目，目前各项目正在实施当中。

广东电白县在广西马山县援助建设的马山电白小学项目

“山”容“海”纳，促成人才交流

为贯彻落实好粤桂协作精神，两地多次召开专题会议，推动两市、两县区扶贫协作形成合力，双方协作关系得到进一步优化，为两地扶贫协作顺利开展打下良好基础。

电白区、马山县各互派党政干部9人挂职锻炼，各安排2个镇3个村、4所学校、3家医院结对帮扶，还安排1家企村结对帮扶1个村。除选派6名党政干部互相交流任职，电白区先后选派97名优秀教师、19名医疗专家分别到马山开展支教、支医工作；马山县先后选派75名教师到电白跟岗学习、20名医务人员到电白区跟岗学习，促进两地卫生、教育协作有效对接。

电白区五批次共19名医疗专家到马山县开展健康支医工作，把电白区先进医疗技术和理念带到马山，共开展疑难病会诊、坐诊达119次，进行手术示范带教工作共40余台，开展义诊活动18次，为偏远山区群众服务249人次，培训县级医院医务人员247人次。

“山”呼“海”应，广开致富门路

近两年，电白区结合马山实际，通过引进产业、示范带动、品牌推广和流通带动等措施，进一步提升产业扶贫工作。一是协调引导茂名市瑜丰沉香创意产业有限公司与马山县丰华沉香专业合作社签订技术引进协议，并选派2名技术员到马山县林圩镇进行沉香种植技术指导，协助合作社代购优质沉香树苗2万多株。二是签订《2017-2020年农业扶贫协作柜架协议》，目前已在茂名市粤西农副产品综合交易中心设立马山农特产品专卖处，将马山特色农产品推向粤西乃至全国市场。三是充分发挥粤桂双方资源、技术、市场优势，通过第十五届广西名特优农产品（桂林）交易会，促成茂名市四家企业与马山县有关方面达成合作意向并签订协议，进一步推进马山扶贫产业发展。

2019年，引导6家企业投资兴业，落地4家，其中马山县鸿发皮具有限公司和马山县鸿运皮具制品厂，吸纳就地就近就业140多人，其中贫困户90多人。“万讯七子”互联网农村电商平台，以“互联网+电商扶贫”模式开展，在75个贫困村建立电商致富中心和致富站，75个线上平台建设已完成，平台已上架各类商品，通过动员75个贫困村的帮扶单位后盾力量进行电商平台消费。万讯古零里民网店今年3月份销售额达124711.60元，为村集体增收8206.91元。

电白区依托在马山设立的电白劳动力转移就业工作站，搭建招聘服务平台，加强与电白区各用工企业对接，多渠道为马山县劳动力提供就业信息及就业服务，做好网络应聘招聘。近两年来，两县区已联合举办18场招聘会，吸引432家企业到场，提供14400多个用工岗位信息，共有4800多人到场应聘，达成用工意向841人（其中贫困户711人）；还通过在全县11个乡镇组织举办32期培训班，帮助5478名贫困群众实现就业。

今年两地联合举办劳务协作创业培训班42期，共培训1500多人，其中贫困人口994人。帮助贫困人口实现就业数1800多人，其中到东部就业880多人；开展“粤菜师傅”培训班1期，培训贫困劳动力37人;两地联合举行2019年马山县“春风行动”既“粤桂协作”就业扶贫赴粤送工活动，欢送61名建档立卡贫困户搭载“爱心车”踏上务工路，解决贫困户春节期间搭车难问题。

“山”欢“海”笑，携手共奔小康

近年来，两地在干部交流、旅游深化在两健康养生、基础设施、旅游资源合作等。

同年12月25日，马山县组织45名党代表到电白区举办履职能力提升班，有利于代表们进一步提高自身履职能力和业务素质水平。

同年12月27日，电白区组织12名副高以上医疗专家及护理人员到马山县开展义诊、送医送药等活动，为当地医院、群众和贫困户提供了优良的医疗服务。

2018年8月，双方共同编制了《电白-马山“十三五”时期粤桂“携手奔小康”协作工作规划（2016-2020年）》，签订了《旅游扶贫框架合作协议》。马山县相应出台了《马山县粤桂扶贫优惠政策》，从2018年2月1日起，马山县金伦洞、水锦顺庄两个收费A级景区对广东籍游客给予首道门票6折优惠。

2018年，马山县累计接待广东籍游客47万人次，占全县接待游客总数约十分之一，比去年接待广东游客人数提高了46.8%，通过东西部旅游扶贫协作的辐射带动，拉动马山县旅游消费，全县已有11个旅游扶贫重点村实现整村脱贫，旅游业带动脱贫人数达20%以上，助推马山县脱贫攻坚步伐。马山县旅游产业在广东省茂名市扶贫协作推进下快速发展，2018年度全县接待游客量突破500万人次，比2017年增长56%。2017年，马山县获评“全国休闲农业和乡村旅游示范县”，2018年12月，又获评为“广西特色旅游名县”。

今年，两地开通茂名市与马山县旅游专线、茂名马山旅游直通车，截止8月，已经发团8次，共500多人次到马山县观光旅游,两地旅游协作已经步入常态化，定期发团，引导越来越多的广东游客到马山旅游。（图/文：王杰清 覃建松）

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