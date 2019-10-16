重庆长寿：谈“化”色变到绿色逆袭 老牌化工企业的环保之路

原标题：谈“化”色变到绿色逆袭 长寿一个老牌化工企业的环保之路

华龙网-新重庆客户端10月16日9时30分讯（记者陈星舒婷）浓浓的黑烟、刺鼻的味道，提起化工企业，很多人会想到“污染”二字。但在中国石化川维化工公司，随处可见这样的宣传标语：“像保护眼睛一样保护环境”“不让一滴污水进入长江”。

作为一家老牌化工企业，川维化工公司通过转型升级，早已实现绿色发展。自2010年以来，该公司先后投资约10亿元，推进企业清洁生产，连续18年无污染事故，被授予“环保友好诚信企业”称号。

今（16）日，华龙网-新重庆客户端聚焦化工企业绿色发展的“川维样板”， 解码川维化工公司绿色生产与高质量发展的“奇妙化学反应”。

打造绿色发展“川维样本”

中国石化川维化工公司位于重庆市长寿区，始建于70年代初，它的前身是中国石化集团四川维尼纶厂。1983年竣工验收并整体进入中国石化，是目前国内最大的天然气化工企业。

工厂建立之初，厂里引进的装置由于技术不成熟，设备生产时会排放炭黑，这种黑色小颗粒漂浮在空中，对环境造成了一定影响。

“村里的房子全都蒙上一层‘煤灰尘’，打开窗户，窗台上就有一些黑色小颗粒。” 健康村是距离川维化工厂最近的一个居民点，居住在这里的李阿姨告诉华龙网-新重庆客户端记者，当时居民还给健康村起了个外号，叫“炭黑村”。

但最近几年，李阿姨发现，窗台上的黑色小颗粒竟神秘消失了。

黑色小颗粒为何会消失？川维化工公司相关负责人透露，近年来，川维化工公司不断对设备进行技术改革，川维厂建立了炭黑回用装置，该装置让设备生产过程中产生的炭黑粉尘被回收起来，放在煤炭掺烧，实现循环化利用。

炭黑被中途“截胡”，“炭黑村”这个外号也就自然摘帽了。实际上，这只是川维化工公司实现绿色发展的一个小小缩影。

近年来，川维化工公司一直把安全环保工作作为企业头等大事，把清洁生产、源头治理作为“转观念、勇担当、创效益”的重要内容。

今年，川维化工公司完成了污水回用水配方筛选，让外排污水经污水回用装置深度处理后送循环水装置作为补充水使用，预计明年即可改造完成。届时，该装置每小时可回用300吨污水，减少300吨/小时污水外排量。

据悉，自2010年以来，川维化工公司先后投资了约10亿元，推进企业清洁生产。实施了一般工业固废处置场建设、污水处理场升级改造、锅炉烟气脱硫除尘脱硝、环境安全综合治理等一系列污染治理项目，推动绿色发展，着力改善生态环境。

不让一滴污水流入长江

据统计，我国长江沿岸有40余万家化工企业，此外还分布着五大钢铁基地、七大炼油厂，以及上海、南京、仪征等石油化工基地，川维化工就是这40余万家企业之一。

川维化工生产区域南靠长江，为了运输和取水方便，该公司液体库南罐区与长江岸线的直线距离260余米，但这也暗藏水体遭受污染的隐患。

为提升公司事故污水拦截能力，进一步筑牢“不让一滴事故污水进入长江”的防护墙。去年以来，川维化工公司牵头，统筹协调合资企业、改制企业和拆除单位，按照“谁的资产，谁负责拆除和处置”的原则，全力推进储罐及配套设施的拆除工作，给新建环保项目让路，同时通过四道关卡构建水体应急防控体系。

该罐区共有7个大型不锈钢储罐，总储量约3400m3，主要储存了化工原料和液体物品。

川维化工公司相关负责人坦言，南罐区事故废水收集池建成后，可提升公司事故状态下污水收集储存能力，满足江边罐区12小时消防历时及装置区8小时消防历时的污水收集需要。

目前，川维化工公司已建成南罐区事故污水收集池、黄桷堡事故污水收集池和环境安全综合治理项目等废水可视化项目。特别是公司将污水处理场、环境在线监测系统等环保装置和设施纳入生产设备一体化管理，每天开展环境监测工作、编制发布环保日报，检查跟踪环保设施运行情况。

此外，川维化工公司还在污水外排口安装了污水主要污染物PH、COD和氨氮在线监测系统，与重庆市生态环境局以及中国石化集团公司总部实时联网，同时通过污水处理控制系统实时监控，一量出现超标现象，污水处理控制系统将立即报警，联动综合管控平台自动将超标信息推送到公司相关管理人员手机，然后关闭污水排放阀门，超标污水返回重新处理达标后排放，确保污水达标排放。

环保产品应用数十个行业

40多年来，川维化工公司在消化吸收引进技术的基础上，通过技术改造、技术创新、新产品开发及产品提质攻关升级，坚定不移走差异化、高附加值化、精细化道路。公司开发生产的PVA、VAE及维纶三大主导产品定位中高端，目前 PVA有近百个牌号产品，维纶形成水溶纤维、高强高模纤维和特种纤维三大系列产品，

其中，绿色环保系列产品开发成效明显，PVA产品获得美国FDA认证，VAE产品连续15年通过中国环境标志认证，低甲醇PVA、无苯VAC、水基环保VAE受到市场青睐。

川维化工公司相关负责人坦言，一直以来，川维化工致力于天然气精细化工产品的研发生产，用最清洁的原料和最清洁的生产方式，生产最环保的产品。

据悉，川维化工公司利用天然气、页岩气等清洁原料，生产了PVA（聚乙烯醇）、VAE（乙酸乙烯—乙烯共聚乳液）、维纶等环保产品，并应用于纺织、造纸、医药、日化、农业、陶瓷、钢铁、电子等数十个行业和领域。产品覆盖全国，出口北美、欧盟、南美、亚洲等四十多个国家和地区，持续保持了较强的竞争优势和品牌影响力。

其中，公司生产的PVA产品涵盖70多个牌号，产品通过美国FDA检验认证，是目前国内PVA品种最全、质量最优，出口份额最大的生产商；VAE产品形成高粘、高固环保型系列产品，作为标杆产品列入中国政府采购清单；维纶产品形成水溶纤维、高强高模纤维和特种纤维三大系列产品，是目前国内主要的维纶纤维生产和研发基地。

上述负责人表示，秉持“用最清洁的原料最清洁的生产方式生产最环保的产品”的理念，川维化工公司践行绿色环保，守护好一方绿水青山，担起了一个老牌化工企业的责任和使命。

(责编：冯粒、曹昆)