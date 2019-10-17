严格落实主体责任 乳制品质量安全水平稳步提升

本报北京10月16日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局16日举办“提升乳品质量 企业公开承诺”活动。有关负责人表示，要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造具有国际竞争力的乳品企业，培育具有世界知名度的乳业品牌。
12家大型乳企负责人郑重承诺，严格落实主体责任，确保产品质量安全，接受社会监督。中国乳制品工业协会携77家参会企业共同发出“提升乳品质量 我们共同行动”倡议。
近年来，我国乳品产业集中度、企业规模化、产品多样性、品牌信任度有了很大提升。乳制品国家监督抽检不合格率由2014年的1.6%下降到2018年的0.3%，乳制品质量安全水平稳步提升。婴幼儿配方乳粉产品抽检合格率从2014年的97.5%提高至2018年的99.9%，国产婴幼儿配方乳粉产量和销售量均稳步提高。
《 人民日报 》（ 2019年10月17日 03 版）
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