进博会溢出效应不断放大

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绿地全球商品贸易港开业不到一年累计接待客流超过35万人次，进口创新药在国外获批后的9个月便迅速在中国获批，上海虹桥商务区与长三角17个主要城市建立全面合作对接……首届进博会闭幕后的一年间，一大批展品变为商品，相关政策已经或正在落地，既满足了中国百姓不断升级的消费需求，也为外国企业进入中国市场提供了便利途径，进博会的溢出效应正不断显现。

瑞典医科达公司最新一代精准自适应伽马刀，在去年11月举行的首届中国国际进口博览会上实现“中国首秀”后，仅用了3个多月时间就在上海伽玛医院正式投入使用，迄今已为2000多名中国患者提供治疗服务。

医科达中国区副总裁、市场总监刘建斌说，首届进博会举办期间，公司收获了数十单意向采购合同，不少医疗器械已在各地医院陆续投入使用。2018年底，医科达（中国）投资有限公司成立，目前，医科达中国员工数量已经超过瑞典总部，在华研发力量将占该公司全球相关类研发力量的半数。

首届进博会闭幕后的一年间，一大批展品变商品，相关政策已经或正在落地，既满足了中国百姓不断升级的消费需求，也为外国企业进入中国市场提供了便利途径，进博会的溢出效应正不断显现。

打造永不落幕的进博会

一年多前，在做好首届进博会各项服务保障工作的同时，上海专门搭建了首批30个“6+365天”常年展示交易平台，促进展品变商品。虹桥进口商品展示交易中心是承接和放大进博会溢出效应的主平台，按照规划定位，将建设集保税展示、商品交易、物流仓储、通关服务于一体的常年保税展示交易场所，打造联动长三角、服务全国、辐射亚太的进口商品集散地。今年5月开业以来，这里已吸引来自26个国家的400多个品牌、2500多种单品，并探索保税展示和保税延展交易模式。

今年9月25日，上海虹桥商务区B型保税物流中心落成运营。B型保税物流中心可开展保税展示交易和跨境电商业务，上海虹桥国际进口商品展销有限公司总经理蔡军介绍，“由于进口商品入境后直接由商家发货到保税延展平台，压缩了物流等环节的运营成本，不少进口商品甚至可以做到和海外同价。”

紧邻进博会场馆的进博会常年交易平台——绿地全球商品贸易港，开业不到一年累计接待客流超过35万人次，举办各类商贸对接活动50余场，接待国内外专业采购商700余组，帮助150家客商成功对接下游渠道。

“贸易港以对接服务进博会为出发点，与驻华使领馆、海外商协会合作，持续引进高质量海外客商，全力打造上海对外开放新窗口，协助外商开拓中国市场。”绿地商贸集团董事长、总经理薛迎杰说。

9月12日，上海市商务委举办2019对接进博会上海投资促进交流会。会上，上海市外国投资促进中心首次发布《投资上海地图》，推出50条经贸考察路线和56场投资促进活动。上海市各级商务主管部门和投资促进机构充分发扬“店小二”精神，全方位展示上海各区的发展优势和产业投资商机，主动跨前一步，帮助进博会来宾配对、沟通、落地各类产业投资意向，帮助他们抓住上海乃至中国的发展机遇。

制度创新从试点走向常态

首届进博会上，新西兰纽仕兰公司的新鲜牛奶仅用72小时就从新西兰农场摆上中国消费者餐桌，令在场的专业观众叹为观止。一年不到，该公司奶制品线下渠道已深入中国26个省级行政区域，线上覆盖全部省级行政区域。不仅是北上广深一线城市，即使是三四线城市乃至偏远山区的消费者，也能方便快捷地享用“进博会同款”。

做到这一点，既归功于进博会提供的合作机遇，也离不开国家贸易便利化政策。首届进博会期间，中国海关与其他监管部门创新制度与流程，并逐步从试点转为常态化运行，覆盖越来越多的外国企业。

上海海关设立了保障进博会的专门机构——上海会展中心海关，统筹国际会展监管资源，常年对接进博会，随时响应进博会需求。同时，进一步发挥会展中心海关便利化措施集聚的优势，常态化为上海地区国际展会提供“一揽子”保障和“一站式”服务。

政策便利在医药领域的效果尤为明显。去年亮相于首届进博会的罗氏抗癌药安圣莎，仅在美国获批后的9个月，便迅速在中国获批，并在47天内开出了第一批处方。“以往，进口创新药在中国获批上市一般要比欧美晚5到6年。安圣莎的加速获批上市，见证了中国政策创新带来的加速度。”罗氏制药中国企业事务与传播部副总裁隆伟利说。

扎实推进各方合作共赢

支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，是习近平主席在首届进博会开幕式主旨演讲中宣布的。长三角各地以进博会为契机，进一步扩大国际“朋友圈”，扎实推进区域合作共赢。

9月15日，沪苏两地承接进博会溢出效应的首个贸易升级合作项目——江苏国际商品博览会在南京开幕，成为江苏省内首家落户市区的保税展示交易平台。

9月下旬，华东进口商合作联盟宣布成立，集聚长三角地区40余家行业组织和企业，致力于开展进博会展示的进口商品展后保税、延展、零售合作，并利用华东城市商品分销服务渠道网络和商贸服务综合力量，推进进口商品集散，打造更具市场影响力的贸易促进体系。

进博会主场馆所在地上海虹桥商务区，与长三角17个主要城市建立全面合作对接，一批功能性平台如长三角电商中心等，已经成为长三角区域各类贸易主体承接进博会溢出效应的“桥头堡”。

长三角各地当好“准主场”，积极参与进博会筹办。

浙江省初步排定第二届进博会配套活动24场，包括“第三届浙江—德国（欧洲）数字经济和高新技术产业高峰对接会”等；江苏省筹划举办开放创新发展国际咨询会议等配套活动。

不止长三角。在天津，美国玛氏公司正为新工厂开工建设做准备，一旦建成，将是公司在全球最大的宠物食品工厂之一，占地约11万平方米，年产能达25万吨以上。去年，该公司在进博会上展示了许多新品，良好的市场反应给了企业管理层加大在华投资的信心。

第二届进博会开幕在即。上海市委书记李强表示，要“对标更高要求、展现更好水平、营造更优环境、激发更多创新”，让第二届进博会实现“展会升级、服务升级、形象升级、成果升级”，进一步放大进博会溢出效应。

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)