第三届中法跨境电商峰会在巴黎举办

本报巴黎10月15日电 （记者卢泽华）第三届中法跨境电商峰会15日在巴黎开幕。本届峰会由中国（杭州）跨境电子商务综合试验区、人民日报海外网、杭州海外联谊会、欧洲杭州联谊总会总商会主办，淘宝全球购协办，旨在帮助中欧跨境电商企业抓住新机遇、发现新商机，共同打造互利共赢的中法跨境电子商务生态圈，共筑“网上丝绸之路”的美好愿景。来自中法两国政府、企业、学界、媒体界等1000余名代表参会。
本届峰会强调“溯源对接”，由主题论坛和企业展会组成。主题论坛围绕跨境电商重构贸易链、数字贸易带动制造升级、促进中国品牌国际化等议题进行深度交流。企业展会为供应链各环节企业提供直接交流平台。参展企业来自全球知名品牌商、零售电商、贸易公司、邮政物流公司、跨境支付公司、投资公司、电子商务科技创新公司、风险投资公司等。峰会还举办了“国际买手节”，以网络直播等形式，推介“中国制造”，同时为众多法国品牌进入中国市场搭桥。
人民日报海外版副总编辑龚雯出席开幕式并致辞。
中法跨境电商峰会于2017年10月在法国巴黎首次举办，目前已成为中法两国跨境电商和相关企业互联互通的重要平台。
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