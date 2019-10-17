欢迎世界搭乘“中国号”快车

吉布提多哈雷多功能港口由中国建筑承建，于2017年5月24日正式开港。

新华社发（资料照片）

立己达人，兼济天下。“中国发展得益于国际社会，也始终不忘回馈国际大家庭，为国际社会提供更多更好公共产品。”《新时代的中国与世界》白皮书里，条分缕析的阐述，让世界看到了新时代中国投桃报李、回馈世界的大国担当。

推动高质量共建“一带一路”、搭建多边对话和合作平台、积极参与国际和地区事务……近年来，“中国牌”公共产品又多又好，广受世界赞誉。既推动中国走向世界，又和世界共享发展机遇，欢迎各方搭乘中国发展的“快车”和“便车”，中国为推动建立更加公正合理的国际秩序提供了新的可能，彰显出构建人类命运共同体的“中国智慧”。

主动作为 搭建多边合作平台

“彻底告别每天停电十多个小时的历史，巴基斯坦是‘一带一路’倡议的受益者。”在接受本报记者采访时，巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，作为“一带一路”六大经济走廊之一，中巴经济走廊第一阶段的22个项目实施或竣工，极大改善了巴基斯坦电力资源短缺和交通设施落后的状况，推动了国民经济快速发展，带动了当地8万多人就业。“中巴经济走廊的效果看得到，摸得着，而且我们相信未来的效果会更大。”

“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。拉美社报道援引白皮书披露的世界银行研究报告称，“一带一路”倡议将使相关国家760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%、全球收入增加0.7%至2.9%。

“一带一路”倡议已成为最受全球欢迎的公共产品。6年来，“一带一路”倡议得到160多个国家（地区）和国际组织积极响应。截至2019年8月底，中国政府已与136个国家和30个国际组织签署195份“一带一路”合作文件。

何为“公共产品”？北京大学国际政治经济研究中心主任王勇对本报记者表示，“公共产品”泛指能为人们共享且能对参与者进行有效制约的公共合作机制和平台。

“就形式和范围而言，国际公共产品有双边，但更多是多边；有区域，但更多是全球。”中国现代国际关系研究院研究员陈凤英对本报记者表示，“联合国、世界银行、国际货币基金组织和《巴黎气候变化协定》等国际组织和国际公约都是公共产品。此外，对全球减贫、医疗、教育、基础设施建设等有所助益，对社会发展和文明进步有所贡献的行为，也在国际公共产品的范畴。”

“一带一路”高峰合作论坛、中国国际进口博览会、中非合作论坛、中国—东盟博览会、亚洲基础设施投资银行、上海合作组织、亚洲文明对话大会等；主办亚信上海峰会、APEC北京峰会、二十国集团领导人杭州峰会、金砖国家领导人厦门会晤等；积极参与国际和地区事务，积极开展多外援助……一系列来自中国的公共产品“大礼包”，为维护世界和平发展贡献中国方案。

“中国牌”公共产品“圈粉”世界。伴随推动构建人类命运共同体、共建“一带一路”倡议载入联合国多项决议，世界对中国的认可度不断提升。2019年8月，中国外文局当代中国与世界研究院发布的覆盖五大洲22个国家、1.1万名受访者的《中国国家形象全球调查2018》报告显示，海外受访者对中国的整体印象为6.2分（满分10分），认为中国是全球发展贡献者的达48%。

义利相兼 回应全球发展需求

“中国不仅自身经济发展繁荣，国际责任感也很强，对全球贡献很大。”参加过中国主办的一系列国际多边合作活动，泽米尔·阿万赞赏有加：“中国和平、稳定、发展惠及世界，其成功的发展模式，值得世界学习。中国不附加任何政治条件地为广大发展中国家提供资金、技术、人员、智力等方面援助，重信守诺，令人佩服。”

德国电视一台网站刊文称，中国正致力于在国际组织中扩大影响力，无论是在世界银行、国际货币基金组织还是在联合国。目前，中国提供了规模最大的维和部队。

“在以民族国家为主体建构的国际秩序中，公共产品常常存在供应不足的问题。”王勇表示，“公共产品”需要提供者以开放的心态，自愿分享资源和机遇，自觉承担责任和义务。

美中关系全国委员会主席欧伦斯表示，中国的改革开放和经济发展，把中国推向世界舞台的中央，使中国在国际体系中扮演一个负责任的利益相关者的重要角色。

研判世界大势，白皮书指出，当今世界，多极化加速发展，现代化发展模式更趋多元，国际治理体系向协同共治转变，任何国家或者国家集团都再也无法单独主宰世界事务，求稳定、盼和平、谋发展成为国际社会普遍诉求。

“中国的发展是世界的机遇。”王勇认为，中国用开放的姿态回应世界需求：一是作为世界第二大经济体，中国有能力有意愿为国际社会提供公共产品；二是中国致力于解决当前由于西方发达国家提供公共产品的意愿和能力下降而导致国际公共产品供应不足的问题；三是作为新兴经济体，中国通过主动向世界提供公共产品，表明和平发展的决心和诚意。

新加坡《海峡时报》报道称，“根据白皮书，积极争取和平的国际环境发展自己，又以自身的发展更好地维护世界和平、促进共同发展，始终是中国坚定不移的国家意志。”

“中国提供的公共产品顺应了全球需求，因此大受欢迎。”陈凤英认为，中国坚持正确的义利观，把“义”字放在第一位，提供的“公共产品”主要针对发展中国家，既“输血”也“造血”，并用互利共赢为公共产品可持续发展提供强大动力；作为和平崛起的世界大国，中国在参与世界发展中受益，有责任让自身发展惠及更多国家和地区；伴随对外开放步伐不断扩大，中国提供公共产品、参与规则制定也可以更好地维护自身正当利益。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫表示，中国展示了和平发展的新路。中国证明，不光是经济，深厚的道德基础也能让一个国家具有吸引力。

合作共赢 统筹国际国内大局

“过去我们被动接受，今天我们主动提供。”陈凤英表示，一个国家能否提供公共产品，首先与其综合实力和国际影响力密不可分。过去，公共产品主要由发达国家提供。作为世界上最大的发展中国家，中国开始为世界提供公共产品，自然备受瞩目。

“世界怎么了，我们怎么办？”面对世界百年未有之大变局中的时代之问，面对全球的治理难题和发展困境，中国担当有目共睹，堪称世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

世界对中国寄予厚望。德国《法兰克福评论报》网站刊文称，全球权力重心正在持续转向以中国为中心的亚洲，现在西方作为全球少数派把游戏规则强加给多数派的可能性也越来越小，“全球平等的世纪早已开始了”。阿联酋《国民报》网站刊文称，中国完全有能力扮演世界舞台建设者和协作者的角色，造福所有人。

诚如外媒所言，中国为国际社会提供的公共产品为世界尤其是发展中国家带来了更多的发展机会，真正造福了世界。

共建“一带一路”惠及相关国家。白皮书显示，2013年至2018年，中国与沿线国家货物进出口总额6.5万亿美元。截至2018年，中国企业对沿线国家直接投资超过900亿美元，对外承包工程完成营业额4000亿美元。

第二届中国国际进口博览会展现出巨大的吸引力。这源于首届进博会的巨大成功：172个国家、地区和国际组织参会，3600多家企业参展，超过40万名境内外采购商到会洽谈采购……“买全球、卖全球”，在世界上第一个以进口为主题的国家级展会上，中国敞开大门，和世界共享巨大的中国市场。

消除全球贫困，中国力量功不可没。此外，中国—联合国和平与发展基金2030年可持续发展议程子基金3年来成功实施27个项目，惠及49个亚非拉国家，有力推动了2030年可持续发展议程在全球的落实。

未来，中国应如何作为？“中国欢迎其他国家搭乘中国发展‘快车’‘便车’，共享经济全球化红利。”王勇建议，一是要在力所能及的范围内为世界提供发展机遇和合作机会，二是统筹兼顾自身利益和他国利益，推动世界经济实现再平衡；三是深入研究区域与国别政治和以民族国家为基础的国际体系，进一步加强与各国宏观政策协调联动和发展战略规划对接。

(责编：杨曦、庄红韬)