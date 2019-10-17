3000亿元社保降费带来了什么？

近年来，陕西汽车控股集团有限公司有1.8万人在西安缴纳社保，降费后每年可减少费用5000多万元。图为工人在陕汽总装生产线上作业。

袁景智摄（人民图片）

随着移动互联网的发展，社保服务也越来越贴心，退休人员足不出户也能完成社保认证。图为不久前，在江西省吉安市吉州区北门街道福星亭社区的便民中心，69岁的居民邓齐俊展示手机“扫码”社保认证。

郭瑜雯摄（人民图片）

3.6万元、240万元、700万元、6000万元、1.5亿元……这些来自企业的新鲜滚烫的数字，有着共同的名字——社保降费。

购买设备、扩大生产、加大研发投入、改善员工福利、吸引留住人才……这笔省下的社保费用，各家企业都花在紧要处，使在刀刃上。

自今年5月1日《降低社会保险费率综合方案》正式实施以来，社保降费已执行5个多月。人力资源和社会保障部预计，2019年，企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险减费将超3000亿元。社保降费执行得怎么样？将带来哪些影响？日前，记者赴江苏、陕西两省十家企业进行调研。

虽然企业位于不同地区，规模、类型不同，实际降费金额也有差异，但许多企业负责人表示，“社保降费降得精准、规范，降到了实处”。

降费过程繁琐吗？

“啥手续都不办，缴费直接就降了”

9月24日下午，徐州重型机械有限公司人力资源部的办公室还像往常一样忙碌有序，社保费用的经办，就由这个部门负责。今年5月1日，全国统一实施降社保方案，但这次对人力部门来说，却十分轻松。工作人员告诉记者，“我们啥手续都不用办，像往常一样申报缴费基数，系统自动调整参数显示应缴纳社保费用，直接划转就可以了。”

降费过程直接、简单，无需操心，许多企业都有体会。江苏省人社厅有关负责人介绍，此次降费是全国统一部署，早在4月中旬就通知全省做好降费准备，5月1日系统所有参数立即调整到位。

这一降，效果却十分明显。徐州重型机械有限公司人力资源与管理部部长张娇介绍，4月公司社保费用缴纳了1000多万元，5月是800多万元，当月就有130多万元成本的节省，全年更是一笔不小的数额。这在全集团体现更明显，徐工集团在境内有接近2万名职工，此次方案实施全年降低人工成本近6000万元。“看似只是几个百分点的调整，对于基数巨大的企业而言却是一项惠民利企的有力政策。”徐工集团有关负责人说。

大企业降费金额巨大，感受明显，小企业绝对值小，感受也不弱。蒜泥互动2017年刚成立，目前员工23人，当前每月降费3000元，据此测算全年就是3.6万元。“别说成本一下减少3万多，就是300块也很值得。”公司管理人员门海桐告诉记者，企业刚成立不久，现阶段成本压力不小，对企业来说，成本能降一点是一点，只要是减负都有帮助。

降费降得精准、直接、有效，这是不少企业的感受。陕西汽车控股集团有限公司在全国有2.8万员工，其中在西安缴纳社保费的1.8万员工每年社保费用可减少5000多万元。公司人力资源部部长张金山说，之前企业也一直盼望能降低养老保险费用，这次政策是非常精准的，而且力度非常大，企业感受很直接。

记者走访发现，关于社保降费，几乎家家企业都有一本明白账。为了让企业弄得懂、算得清，陕西省人社厅开展“降费服务千企行”活动。“这次政策是普惠性的，在交流中，企业普遍反映效果很实在。”陕西省人社厅养老保险处副处长童燕说。

据人社部统计，上半年，企业职工养老保险、失业保险、工伤保险实际减费达到1288亿元。

降费影响有多大？

“几百万元能将企业带到另一个方向”

降费究竟带来哪些影响？企业将节省下的成本花在哪儿？在生产线上、项目现场、员工中间，都能找到答案。

购买新设备、扩大生产线，降费节省的成本直接用在经营上——

蒜泥互动的办公地点有些别开生面，推开门，眼前是一座20来米高的厂房，走进去，却是一个连一个的实景影棚；再往里走，空间分作上下两层。门海桐指着眼前各式各样的视频直播间说：“每月降费节省的3000元，我们可以再搭建一个直播间，扩大业务容量。企业还在发展壮大，以后员工越来越多，降费能产生的直接效益也就越来越明显。”

类似的安排在许多企业都有。陕汽集团在陕西省宝鸡市建了新的生产基地，降费成本将在新基地发挥新用途；中铁建设集团西北分公司算了一笔账，全年节省下的社保开支相当于一个项目部一年的现场经费支出，这笔经费极大扩充了现金流……

一些企业研发成本是大头，其中又主要是人力成本，降费创造的空间助力扩充研发人员队伍——

南京诺唯赞生物科技有限公司位于南京经济技术开发区，公司成立于2012年，一直致力于酶和抗体的研发生产。公司财务总监毕文新介绍，公司是轻资产型企业，主要资产是人员，成本大头也在人员上。目前公司人力成本占总成本超过50%，社保降费预计全年可以减轻负担284万元左右。今年，公司新招进100名员工，其中绝大部分也是研发人员。“对我们这种类型和阶段的企业来说，社保降费影响很大。特别是企业还处在发展早期，几百万就能把企业带到另一个方向。现在公司人员扩张很快，未来基数更大，影响更长远。我们一家企业是这样，全国汇总起来更是如此。”毕文新说。

用工成本降低后，万邦医药今年招聘了110多位应届毕业生，多于原计划。万邦医药高级副总裁李博解释，降费降低人工成本，相当于增加了预算，公司选择投到人上，为今后的发展做足人才储备。

借降费之势推开企业年金、提升员工福利待遇，在吸引、留住人才上走得更快——

南京水务集团有限公司承担着南京市主城区的自来水供应和污水处理业务，为了吸引和留住人才，公司对于建立企业年金，为职工缴纳补充养老保险的计划酝酿已久。这次降费方案实施，集团一年节约人工成本约 2300万元，相当于解决了建立企业年金企业应支出的3600万的大头，企业年金计划借机全面推开。集团一位员工提前算了算，到退休时，相当于养老金可以多领几十万，“降社保费，让我们普通员工享受到了实在的获得感”。

类似的，徐工集团自今年7月也启动企业年金，惠及近2万名职工；万邦医药将2019年员工工资上调9%，人人看得见涨幅；苏宁集团截至目前员工加薪费用已超2亿元……不少企业负责人表示，社保降费，让企业提升员工薪酬福利的步子更快了。

会影响养老金发放吗？

“做大蛋糕、放水养鱼，养老金足额发放没问题”

社保降费降得清楚，企业感受实在，但也免不了有人担心，养老金收得少了，会不会出现收不抵支、不能足额发放的情况？

调研中，记者从各方了解到，养老金足额支付有保障，参保职工不必担心。

一方面，扩面工作有新进展，“蛋糕”更大了。

随着降费政策推进，企业参保门槛降低，参保积极性提高了。陕西省人社厅数据显示，截至8月底，全省企业职工基本养老保险参保人数达到828.75万人，较去年末增加新增参保17.72万人。虽然企业缴费数额下降了，但综合计算，今年截至目前养老保险收入与去年同期大体持平。“政策执行之初我们的确有担忧，但后来看政策扩面效果很好。”童燕介绍，考虑招聘季因素，正常企业新增参保应该集中在9月以后，而这次8月前就有较明显增加。同时，目前新增参保中绝大多数是企业职工，大量灵活就业人员参保扩面仍有空间，预计下半年政策效果会更明显。

另一方面，企业更有活力了，“放水养鱼”效应会慢慢显现。

扩大生产、新招员工、提高薪酬，这是采访中许多企业负责人谈到的词汇。李博说，企业敢投入、能做大，也是因为看到了希望，助推研发后劲，未来可期。门海桐说，我们对政策有信心，各方面条件会越来越好，企业还要不断做大。而随着企业的扩张，也将创造更多就业、吸纳更多职工，为社保持续发展创造有利条件。“利企利民，也相当于是‘放水养鱼’。”一位地方人社厅负责人说。

当前，企业职工基本养老保险基金运行总体平稳。今年1-7月，基金收入2.2万亿元，支出2万亿元左右，当前收支结余2000多亿元，累计结余5万亿元左右，可支付月数近18个月。

与此同时，各项工作正在加速推进。人社部副部长游钧表示，针对部分地区基金收支压力，国家已经部署了一系列应对措施。例如，加大企业职工基本养老保险基金中央调剂力度，2019年中央调剂比例提高到3.5%，全年跨省调剂资金规模近1600亿元；继续加大各级财政对基本养老保险的投入，今年中央财政安排补助企业养老保险的预算资金达到5285亿元，同比增长9.4％；划转部分国有资本充实社保基金的工作已经全面推开等。

“确保基本养老金按时足额发放、保障退休人员基本生活，这是国家建立基本养老保险制度的初心和使命，更是社会保险工作的‘底线’和‘红线’，决不能突破。我们有底气、有信心做到‘两个确保’丝毫没有问题，确保降低社保费率政策落实到位，确保养老金按时足额发放。”游钧说。

(责编：杨曦、庄红韬)