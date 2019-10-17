中国占世界专利申请量近一半

据新华社日内瓦10月16日电 （记者刘曲）世界知识产权组织16日发布的年度报告《世界知识产权指标》显示，2018年全球专利、商标及工业品外观设计申请量再创新高。其中，2018年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到约154万件，占全球总量的46.4%，中国专利和商标申请数量最多。

这份报告说，2018年全球创新者共提交了约330万件专利申请，连续第九年实现增长，涨幅为5.2%；全球商标申请活动达到约1430万类，而工业品外观设计的申请总量约130万件。亚洲的专利、商标及工业品外观设计申请量占总量的2/3以上。

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