首届世界科技与发展论坛开幕

据新华社北京10月16日电 （记者张泉、温竞华）首届世界科技与发展论坛16日在京开幕。中国科协主席万钢表示，携手深化国际交流合作，以科技创新推动可持续发展，是破解全球性问题的紧迫需要，也符合各国人民和全球科技界的新期待。科技创新应成为可持续发展的根本动力，科技发展应遵循全球共同的价值准则，科技合作应成为文明交流互鉴的重要渠道。

当前，新一轮科技革命、产业变革与各国经济社会转型和发展形成历史交汇，大科学的跨界融合特征更加突出，科技与经济社会协同共生、融合发展。但与此同时，世界也面临着全球气候变化、能源资源短缺、粮食和食品安全和贫困等一系列风险挑战。“应对这些高度复杂、充满不确定性的重大风险和挑战，需要各国形成更加紧密的合作机制，需要各国科技界的通力合作。”中国科学院院长白春礼表示。据了解，本次论坛以“科学·技术·发展”为主题，聚焦新时代科技革命、多元化文化背景下科技与文化、教育、经济、社会深度融合。来自18个国家和地区的400多位专家院士、诺贝尔奖获得者、世界重要科技组织会士、大学校长、企业家等开展深入交流。

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《 人民日报 》（ 2019年10月17日 06 版）

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