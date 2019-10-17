一带一路支付网络建设提速

本报北京10月16日电 （记者吴秋余、谢卫群）银联国际15日宣布，与亚美尼亚农业互助银行达成合作，后者旗下商户和ATM已开始陆续受理银联卡，这也是亚美尼亚首次开通受理银联卡。银联受理网络随之延伸到177个国家和地区。
目前，中亚和外高加索地区的银联卡受理覆盖率已接近70%，其中哈萨克斯坦实现受理全覆盖，乌兹别克斯坦、格鲁吉亚的银联卡受理覆盖率达到80%。该区域已有6个国家发行了银联卡。银联移动支付服务也已落地，“云闪付”用户可在哈萨克斯坦、格鲁吉亚的一批旅游、零售类商户扫二维码支付。
随着“一带一路”倡议实施，中国和沿线市场之间、沿线各市场之间的跨境支付需求日益增长，银联正不断加大支付服务力度。中亚和外高加索地区是“丝绸之路经济带”的关键节点，此次银联在亚美尼亚实现受理突破，进一步完善了区域内的银联网络服务，加快推动“一带一路”支付网络互联互通。在同我国签订共建“一带一路”合作文件的国家和地区中，超过80%已经开通了银联卡业务，覆盖近1000万家商户和近70万台ATM。
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