提高科研院所等自主管理权 科技成果转化再"松绑"

财政部日前发布《关于进一步加大授权力度促进科技成果转化的通知》（以下简称《通知》），进一步加大国家设立的中央级研究开发机构、高等院校科技成果转化有关国有资产管理授权力度，为科技成果转化“松绑”。日前，财政部有关负责人对该项政策作出解读。

聚焦科研实践

解决突出问题

现行的《中华人民共和国促进科技成果转化法》充分赋予国家设立的研究开发机构、高等院校科技成果自主管理权限，提高了科研人员转化科技成果的积极性。

但在具体实践中，部分科研单位和科研人员反映，科技成果转化形成的国有股权管理方面还存在一些问题，突出体现在：一是科技成果转化形成的国有股权转让、对外投资等事项，需要按权限逐级报财政部审批或者备案，产权登记事项需报财政部办理，链条较长；二是与科技成果转化有关的国有资产管理制度比较分散，影响了科技成果转化效率。针对上述问题，财政部此次作出具体政策规定并出台了《通知》。

加大授权力度

简化管理程序

《通知》在原已下放科技成果使用权、处置权、收益权的基础上，有两个新变化。

一是加大授权力度。按原规定，中央级研究开发机构、高等院校科技成果作价投资形成国有股权的转让、无偿划转或者对外投资等事项，需要按权限逐级报主管部门和财政部审批或者备案；科技成果作价投资成立企业的国有资产产权登记事项，需要逐级报财政部办理。《通知》将原由财政部管理的上述事项，授权中央级研究开发机构、高等院校的主管部门办理。

二是整合现行规定。《通知》整合了科技成果转化涉及的国有资产使用、处置、评估、收益等管理规定。在资产使用和处置方面，中央级研究开发机构、高等院校自主决定科技成果转让、许可或者作价投资，不需报主管部门和财政部审批或备案；在资产评估方面，科技成果转让、许可或者作价投资，由单位自主决定是否进行资产评估；在收益管理方面，科技成果转化获得的收入全部留归单位，纳入单位预算，不上缴国库。

中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云认为，新规有利于激发科研人员创新热情，也有利于科研机构直接与市场主体接触，利用市场价值发现功能，使科技成果转化更为充分，避免因主管部门、财政部门“干扰”造成转化过程中，因估值不当造成国有资产流失。

健全完善制度

实现有效监管

科技成果转化有关国有资产管理进一步授权科研院所和高校后，财政部、主管部门、中央级研究开发机构和高等院校要放管结合、各负其责。

根据《通知》要求，财政部要加强对科技成果转化有关国有资产管理的监督，督促改进发现的问题，实现有效监管；中央级研究开发机构、高等院校主管部门负有主体责任，要加强对科技成果作价投资形成国有股权的管理，健全完善管理制度，建立内控和风险防控机制，加强监管约束；中央级研究开发机构、高等院校要建立健全重大事项集体决策制度，按规定进行公示，接受监督，并对串通作弊、暗箱操作等低价处置国有资产的，按照有关规定进行处理。

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 03 版）

(责编：杨曦、庄红韬)