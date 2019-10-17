挑战之下韧劲足——前三季度外贸形势观察

原标题：新闻中心

一分钟的工夫，有多少商品出入中国国门？14日，最新答案揭晓：将近5900万元商品。

海关总署当天发布数据，今年前三季度，中国外贸进出口总值22.91万亿元，比去年同期增长2.8%。全球贸易“寒意渐浓”背景下，中国交出了总体平稳、稳中提质的外贸“答卷”。

数据看点：太阳能电池“点亮”出口主力 进出口规模逐季攀升

“订单增长得太快了！”山东德州润泽新能源科技有限公司总经理王振锋没有想到，公司生产的太阳能电池获得欧洲TUV资质认证后，来自意大利、荷兰等国家的订单数量增幅喜人。

太阳能电池出口订单大幅增长的，不只这一家企业。据济南海关统计，今年前8个月，山东口岸出口1323.8万个太阳能电池，比去年同期增长200%。

海关总署的数据，进一步印证了这一趋势：前三季度，作为出口主力的机电产品出口增长4.7%，其中，太阳能电池出口增幅达55.6%。

太阳能电池的出口快速增长，是我国进出口商品结构优化的一个缩影。

当天，海关总署新闻发言人李魁文在国务院新闻办公室召开的新闻发布会上说，今年以来，随着促进形成强大国内市场的系列政策落地，内需潜力持续释放，为我国优化进口商品结构提供了内生动力。民生消费类产品以及先进技术设备和关键零部件进口的较快增长，不仅更好满足了人民美好生活需要，也有力推动了我国产业升级。

分季度来看，前三个季度的贸易额分别为7.01万亿元、7.66万亿元和8.24万亿元，呈现逐季攀升态势。业内人士认为，在贸易摩擦背景下，能够实现季度间的连续增长不容易，这充分体现了中国外贸的韧劲。

形势盘点：“稳”的态势巩固 “提质”趋势明显

观察中国外贸，既要纵向对比，也要横向比较；既要看到短期波动，更要把握长期大势。

中国外贸稳在哪里？几组数据透出增长趋势。

首先，在外贸中扮演主导作用的一般贸易增长平稳、比重提升。前三季度，我国以一般贸易方式进出口增长4.8%，高于外贸整体增速2个百分点，占外贸总值的59.5%，比重提升1.1个百分点。

李魁文表示，一般贸易方式进出口的国内产业链较长，更能体现我国外贸的自主性；所占比重提升，凸显一般贸易的主导作用“更加显著”。

其次，民营企业进出口增长10.4%，占我国外贸总值的42.3%，比重提升2.9个百分点。有进出口实绩的民营企业数量达到37.4万家，比去年同期增加了8.7%。可见，在减税降费等系列政策利好下，民营企业在外贸领域展现出越来越强劲的活力。

再次，从全球层面看，世界贸易组织的最新数据显示，今年前7个月，中国外贸增速高于德国、日本、韩国等国家，外贸总值占全球的份额比去年同期提高了0.1个百分点，仍保持全球货物贸易第一大国地位。

稳外贸力促外贸稳，更持续激发着外贸提质动力。记者在多地调研观察到，我国许多外贸企业铆足了劲，潜心转型升级，奋力迈向产业链中高端。

“不管有没有贸易摩擦，都必须转型升级，越迟疑越被动。”浙江兆丰机电股份有限公司董事长孔爱祥告诉记者，“只有产品质量越来越‘硬’，腰杆才能越来越硬。”

区域外贸格局更加优化，也是前三季度我国外贸一大亮点。其中，中部、西部地区进出口分别增长12.4%和11.8%，占我国外贸比重分别提升0.6和0.7个百分点。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生认为，中西部依托自身优势加快对外开放步伐，积极承接东部地区产业转移，外贸增长仍有很大空间。而东部地区底子厚、基数大，更多地要聚焦结构优化，向产业链高端发力。

记者评点：做好自己，在迎风击浪中前行

国际货币基金组织前总裁拉加德有句名言——趁着天晴修屋顶。现在看来，世界经济的晴天有些短，阴云笼罩似乎成为常态。

中国前三季度外贸在阴云中能取得这样的成绩，不容易、了不起。千千万万家外贸企业、成千上万笔外贸订单，共同绘就了我国外贸的“地形图”。

从这幅“图”中，我们可以清晰看到“高峰”和“谷地”，认知自身优势和短板在哪里。

我们看到，不少企业在“风浪”中练就了“冲浪”的好本事。一方面，他们埋头苦干，奋力迈向产业链中高端；另一方面，他们抬头看路，不仅推进国际市场多元化，更努力开拓国内市场，充分利用好两个市场、两种资源。

从这幅“图”中，我们也可以一探中国外贸未来高质量发展的方向和路径。越来越多外贸市场主体走上转型升级的路子，就可以汇聚成中国外贸整体高质量发展的光明大道。

前进的道路上，可能荆棘密布、可能疾风骤雨，仍有不少困难和挑战，但中国绝对有能力实现外贸稳中提质。做好自己，在迎风击浪中前行！

(责编：杨曦、庄红韬)