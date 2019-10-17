企业收“礼包”争当回头客 展商亮绝活再秀新科技

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这两天，上海轨交2号线徐泾东站里，已经贴满了进宝的“大头照”。国家会展中心入口处，“中国国际进口博览会欢迎您”的字样出现在搭建中的问询台。距离第二届中国国际进口博览会开幕还有20天，坚定开放决心的中国加速进入“进博时间”。摩拳擦掌的不仅是主办方，参展商和采购商才是真正的主角。经过去年的“历练”，他们的准备显然更充分了：提前一年制定工作排期，提质扩容拿出全球首发新品，线上线下拓展对接渠道，真正做到助推国际贸易，增益世界经济。

进博盛会云集全球首发

如何在第二届进博会上“技压群芳”？唯有拿出各自的“看家本领”。记者从进博局获悉，第二届进博会拟发布的新产品、新技术、新服务预计将超过首届。

日本理光集团专注精准医疗领域，这次他们把最新生物3D打印技术带到进博会上首秀。“利用生物3D打印技术，我们可以将活的干细胞以准确的个数打印到DNA标准盘上，通过提供指定个数的DNA标准物质，代替动物实验来进行新药试药。”理光（中国）投资有限公司董事长兼总经理宫尾康士告诉记者，这项技术目前在全球仍是试验阶段，这是首次将把打印出来的DNA标准盘带到博览会上展示。

英飞凌则将把会说会笑甚至会演舞台剧的“小男孩”——机器人Roboy带到进博会现场，这款采用英飞凌多项半导体技术的3D打印人形机器人首次在中国亮相。它有3D打印而成的骨骼、肌肉和肌腱，英飞凌的半导体器件则构成发达的神经网络系统，赋予其听觉、视觉和感知功能。Roboy今年春天学会骑人力车，正在学习卖冰淇淋，明年将学会基本医术，进行诊疗。

同样是机器人，住友将在进博会上首发精密减速机携带最新机器人关节减速机ECY，相比同级精密减速机，ECY的外径最大减少17%，重量最大减少24%，可更好地用于精密电子等高精度环境的生产制作，灵活满足桌面作业，大大推进5G与电子信息化设备产业发展。

在飞机上如何享受如家般的上网体验？霍尼韦尔将在进博会上展出30多项创新技术，其中多项为今年首次在中国市场展出，能提供高速卫星通信服务的JetWaveTM卫星通信系统是其中的明星。JetWaveTM采用机身安装的MCS-8420天线系统，可提供全球无缝覆盖和高达120兆比特/秒的宽带数据网络，可在全球范围提供机上Ka波段互联无缝接入，为中国航空公司带来高速宽带互联服务。

成果喜人吸引展商扩容

霍尼韦尔的展位面积相比去年扩大三倍，全面展示六大板块的高新技术；欧莱雅同时入驻三馆，展区总面积达到约1000平方米；松下也敲定1000平方米的参展面积，是科技生活展区展位面积最大的企业；MATRO GBJ今年携手来自全球10个国家的20多个海外珠宝品牌参展，展位面积从去年的90平方米增至315平方米……第二届进博会上，随着首发新品变成网红爆款，签约项目开始开花结果，“回头客”纷纷扩容，既是对首届进博会的成果肯定，也对第二届进博会再上一层楼充满信心。

“除了延续在品质生活展区的展出以外，欧莱雅将首次登陆今年新设立的高端消费品专区，同时进驻法国国家馆，成为日化行业唯一三馆共展的企业。”记者获悉，首届进博会堪称欧莱雅引进新品、制造爆品的“加速器”，去年在中国大陆首秀的四大品牌如今已全部上市，一系列首秀新品也在正式发布后成为热销爆款。今年欧莱雅将带来千余种进口展品，数量较首届几乎翻倍，约三分之一都是首次跟中国消费者见面。欧莱雅中国首席执行官费博瑞表示：“首届进博会的成功举办，造就了国际贸易发展史上的一项创举，也让大家对今年充满期待。在进博会这样一个推动共建开放型世界经济的大舞台，我们期望能发扬全球本土化标杆企业的‘新格局’，启发更多人拥抱正在成为全球机遇的中国机遇，共享更美好的未来。”

作为第二届进博会珠宝类最大的参展商，MATRO GBJ去年参展后感受到中国市场的巨大红利。此外，进博会还为展商提供通关、检验等多方面便利措施，“6+365”常年展示交易平台的上线，则为企业提供长期线上线下一站式交易服务。这都为MATRO GBJ等海外珠宝集合平台和无数想要进入中国消费市场的海外品牌提供极大利好。

“阿斯利康参展首届进博会成果显著。”阿斯利康表示，中国首个本土孵化、用于治疗肾性贫血的全球首创新药——罗沙司他在首届进博会展示后，随即获得国家药品监督管理局上市批准，目前这款“全球新”创新药已正式商业上市。第二届进博会上，阿斯利康将展示12个中国原创新药的在华研发与孵化。

“进博效应”助力国内企业

国庆节后，东方购物的123名买手陆续收到专业观众的证件，再过不久，董事长兼总裁林震就将率队前往展会现场，与更多优质企业进行洽谈，探寻合作发展的新模式新思路。“进博会办到第二届，我们希望东方购物在博览会上的收获也能乘以二。”

热切盼望的背后，是销售数字的有力支撑。首届进博会期间，东方购物同步首发进博同款，一边看电视，一边购买进博商品，成为市民共享进博会的渠道。截至今年9月，松下、纽仕兰、米技等进博会参展商在东方购物平台上累计总销售额突破2亿元人民币。

通过进博会在中国市场首秀的品牌和商品也大放异彩，来自中国台湾的波妞擦窗器，就是东方购物的买手在展会上一眼看中的，首播开售就达55万元销售额。澳大利亚的香娜露儿绵羊油在去年展会期间同步直播销售，一天就完成27万元的销售额，如今已全面入驻东方购物的销售平台，预计今年销售额可达1500万元。

位于闵行区浦江镇的中国国际品牌珠宝中心刚刚启动试营业，不少入驻的国际珠宝商正是首届进博会参展企业，它们今年仍会参展。像泰国皇家梵诗主打天然彩宝将在本届进博会上展出的泰国王室御用锡器，能在该中心的泰国馆里先睹为快。“我们在今年2月入驻珠宝中心，希望以此为桥头堡，深耕中国市场。”

承接“进博效应”，基于“区外保税展示交易试点”的独特优势，落户中心的国际商户还能在地下建筑面积2万平方米的B1层开展“区外保税”展示交易。第二届进博会旨在通过打造上海购物的“硬环境”和“软环境”，对标全球“泛珠宝”文化产业客商，成为进口博览会线下体验空间。

东浩兰生集团党委书记、董事长王强也深感企业从进博会的“溢出带动效应”中获益匪浅：“进博会给我们送来的第一个大礼包是推动贸易升级。5年前，企业进口比例为20%，出口为80%，经过不断调整，进口比例正稳步上升。举办进博会是中国主动扩大进口的政策宣示，与我们尽早实现进出口比例平衡的愿景不谋而合。截至2018年底，我们旗下的国贸集团全年进出口总量增长9.94%，跑赢全国同行。”

(责编：杨曦、庄红韬)