“规模更大”、保障更上层楼 哪件大事让他们这么拼？

原标题：“规模更大”铁板钉钉，保障更上层楼，哪件大事会让他们这么拼？

第二届进博会的“规模更大”已是铁板钉钉，如何实现“质量更优、创新更强、层次更高、成效更好”的既定目标？记者日前从第二届进博会城市服务保障领导小组办公室获悉，各个专项保障组倒排时间、挂图作战、任务销项、问题销号，到目前为止，181项工作已完成72项，369个节点任务已完成212个，10月底前预计全面完成。同时，4批共197个问题已经得到梳理解决。

迎送通勤篇：客流强度有增无减，确保行得畅

大型展会，安全第一。证件管理方面，更加以人为本，18种证件精简为6种，并增加了人员证件第三方快递免费寄递发证等便民服务。对轨交2号线徐泾东站4、5号出入口客流情况进行反复演练，按照不同时间客流状况，采取不同放行措施，实现“少走路、不绕路”的目标。上海市住建委抓紧推进第二届进博会13项重点工程项目建设。目前，诸光路地道、国家会展地下人行通道、徐民路和保税物流仓库等6个项目已建成。

虹桥商务区20余项配套建设项目已全面完成。国家会展中心二层步廊东延伸（二期）工程基本完成，已进入最后的装饰装修和机电安装环节，确保在10月中旬竣工并投入使用。

第二届进博会客流强度预计不会低于首届，如何确保行得畅？来自上海市交通委的消息，第二届进博会周边共17个临时停车场提供社会停车，较首届新增6个。轨交2号线取消交路模式、增加运能，17号线、10号线高峰缩短间隔，运力方面较首届有较大提升。

徐泾东站新增4号口开放入场，以减少8、9号口、徐民路路面、西侧天桥客流积压问题。上海市交通委正在考虑离场期间开放2号口作为绿色通道，供特殊人群离场进站，具体出入口方案正同安保不断协调。制定17号线客流引导方案，缓解2号线压力。

公交线路在进博会期间也将适当增加运能。71路将采取“延伸+接驳”方式，运营时间均为8时—19时，较首届时间拓展。另外，共准备100辆应急备车，在P1和申昆路枢纽各停放60辆、40辆。

住宿餐饮篇：制定酒店价格临时干预措施方案

大批展客商来了，住得如何，吃得怎样，关乎人们对上海这座国际大都市的直接印象。上海市文化旅游在发布第二届进博会住宿房源信息（涉及4个圈层，1762家宾馆、酒店，29.16万间客房）的基础上，将依托携程、美团点评、驿动汽车等平台，及时掌握旅游住宿市场供需情况。还将联合市发改委（物价局）、市市场监管局，制定第二届进博会期间酒店价格临时干预措施方案。

为落实高峰期餐饮保障，上海市商务委餐饮保障组介绍，第二届进博会期间，他们将增设6个临时供餐点并加强人员引导，最大供餐量可达到4万份/日，还配备2家应急供餐企业随时补充供应。地处国家会展中心商业广场的上海特色小吃馆已经改造完毕投入试营业，引入包括中华老字号、上海老字号企业在内的27个品牌，比首届增加3个，可提供400多个单品套餐。“非遗”和老字号组将在第二届进博会举办期间，首次举办老牌新品展示、“非遗”故事挖掘、匠人表演、伴手礼销售和“非遗”演出。

上海市市场监督局正在加紧指导第二届进博会19家团体膳食供应单位、11家集体用餐配送单位整改到位。对上海市47家食品原材料供应开展审核评估，对外省市4家食品原料供应商开展协助调查评估，对7家集中供应商中未参加首届进博会保障的3家进行实地查看，指导落实食材供应发货和食品安全管理要求。

市容环境篇：重点区域道路将可“席地而坐”

上海的垃圾分类成效如何？来第二届进博会的展客商可以第一时间感受到。中国国际进口博览局已制订进博会《生活垃圾分类实施方案》，配置2000余个分类垃圾桶，新增12辆分类驳运车，确保垃圾分类执行到位。

上海市绿化市容局围绕第二届进博会重要区域实施的473大项共2306小项市容环境整治类工程性项目已接近全部完成，完工率99.7%。国家会展中心周边青浦、闵行、长宁三个区涉及市容环境综合治理提升项目共111项，完工率99.5%。下一步，他们将在每月一次基础上增加两次“大冲洗”行动。在重点保障阶段，重点保障区域全面按照“一级区域标准”实施道路保洁，以“席地而坐”标准，确保路面见本色。

目前上海PM2.5平均浓度为35微克/立方米，空气质量优良率为82.9%，与去年同期持平。上海市生态环境局表示，他们下一步将尽快出台《上海市2019年空气质量改善专项攻坚方案》，强化跨区域协调，做好进博会的空气质量保障工作。上海市气象局已完成与公安对接“一屏观天下”中气象相关的城市运行管理指标，包括天气实况、天气预报、气象灾害预警信号、气象指数等4类共17项。

城市保障篇：目前确认的志愿者人数已超首届

今年是5G元年，上海已开通5G基站10500个，实现核心城区5G室外覆盖，进博会周边开通5G基站85个。上海电信共梳理了100多个应急预案，对国家会展中心内147万平方米涉及制证、验证部门的网络进行了网络资源排摸，同时将千兆专网升级为万兆专网。

国网上海电力今年借助泛在电力物联网等一系列先进技术，让供电保障不仅做到“零停电”，更要实现“零闪动”。在第二届进博会开幕前的最后冲刺阶段，他们正在细化完善不间断电源UPS建设方案。城投水务已建设完成进博会水务保障系统，目前正在调试。

上海市卫生健康委已完成2个医疗点设计，并为国家会展中心100余名管理人员开展红十字应急救护培训。

上海市文明办牵头全市42个行业和商务领域各行业开展窗口服务保障。团市委目前已确认第二届进博会志愿者岗位人数合计5585人，人数超过首届。其中，服务于国家会展中心内的志愿者为2785人，服务于国家会展中心外的志愿者为2800人。预计到本届进博会闭幕时，志愿者总数将超过6000人。

采购交易篇：旅客“无感通关”货物“无纸通关”

促进成交，是进博会的核心工作。进博会上海交易团建立了“2+4+18+X”招商工作体系，“X”代表新增重点行业、重要领域的采购商群体。截至目前，上海交易团专业观众已报名23630家单位、182292人，结构较首届进一步优化。共计报送49场配套活动，含场内27个和场外22个，涵盖政策解读、对接签约、新品展示、研究发布等各种类型。

上海海关通过推出旅客“无感通关”和货物“无纸通关”，通关效率提升约62.5%。积极推进常年保税展示展销常态化工作，推动虹桥商务区保税物流中心（B型保税仓库）的申请和设立并完成验收。10月20日，B型保税仓库在编码批准完成后，将正式启用。

(责编：杨曦、庄红韬)