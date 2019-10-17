网贷整治时间表进一步明确，监管试点也已迎来实质性进展。央行金融市场司司长邹澜日前在第三季度金融统计数据发布会上表示，将稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。记者近日也从接近监管部门人士处获悉，包括北京、厦门在内的6个地方网贷监管试点相关工作已经启动。未纳入试点的机构，未来将逐渐转型或退出。

一段时间以来，推动网贷行业风险出清成为政策着力点。去年12月，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合发布《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》，提出将坚持以机构退出为主要工作方向，除部分严格合规的在营机构外，其余机构能退尽退，应关尽关。

邹澜指出，今年以来，网贷风险整治工作取得了比较大的进展，借贷余额、借贷人数、在营机构数量均大幅下降。网贷之家最新发布的报告显示，整体看来，P2P网贷行业延续今年以来的有序出清势头，行业在平台总数、业务总规模、投资人数量方面继续保持“三降”趋势。截至9月底，P2P网贷行业正常运营平台数量下降至646家。而2018年底，这一数字为1021家。

邹澜表示，下一步，人民银行将按照三年防范化解重大金融风险攻坚战的统一安排，继续配合银保监会深入推进网络借贷领域专项整治，稳妥有序推进合规网贷机构纳入监管的工作，力争在2020年上半年基本完成网贷领域存量风险化解。

记者从接近监管部门人士处获悉，备受关注的监管试点，目前已经迎来实质性进展。上述人士对记者表示，北京、厦门等6个地方已经启动监管试点工作，正为试点进行前期调研。“对于纳入试点的机构没有具体的数量限制要求，但要求其业务极其合规，所以纳入试点非常难，纳入试点后也将接受监管长期观察，在业务开展上也将受到严格限制。”他说。

事实上，监管层面提出2019年第四季度，在合规检查、接入系统、数据核验等工作基本完成的基础上，将逐一对在线运营机构进行分类管理，按照“成熟一家、纳入一家”的原则，将整改基本合格机构纳入监管试点。

上述人士还表示，未来，没有纳入试点的机构将逐步退出或转型。是否会有第二批试点，目前尚未明确。（记者汪子旭）

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