海南自贸区方案一周年 交出亮眼“成绩单”

国务院发布《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》（下称《总体方案》），时至一周年。可以说，《总体方案》发布一年来，海南对内深化改革，对外扩大开放，交出亮眼“成绩单”。作为全国第12个自贸区，也是全国唯一一个将全岛区域划为自贸区的省市，一年来，这里发生了哪些变化？

根据《总体方案》，海南自贸区的发展目标为：对标国际先进规则，持续深化改革探索，以高水平开放推动高质量发展，加快建立开放型生态型服务型产业体系。到2020年，自贸试验区建设取得重要进展，国际开放度显著提高，努力建成投资贸易便利、法治环境规范、金融服务完善、监管安全高效、生态环境质量一流、辐射带动作用突出的高标准高质量自贸试验区，为逐步探索、稳步推进海南自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策体系打好坚实基础。

服务贸易先试先行

按照总体方案的要求，海南将以发展旅游业、现代服务业、高新技术产业为主导，科学安排海南岛产业布局。

海南省商务厅公布数据显示，一年多来，海南积极开展深化服务贸易创新发展试点工作，确定并抓紧落实107项试点任务。截至目前，107项任务已完成45项，如设立联合国教科文组织联系学校国际中心，依托互联网开展跨境远程医疗，探索知识产权证券化等，有效推动了服务贸易的发展。

2018年海南新设外资企业增长85.6%，实际利用外资增长112.7%、进出口额增长20.8%。在去年增长的基础上，今年1月份-8月份新设外资企业增长189.2%，实际利用外资增长565.5%，进出口贸易净增长37.4%。

海南省委省政府8月16日召开会议指出，海南将深化服务贸易创新发展试点，加快服务贸易数字化进程，制定实施《海南跨境贸易特别管理措施(负面清单)》。在招商引资上，海南将研究制定自贸港政策下的招商引资策略和办法。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示，一年来，海南自贸区主要在服务贸易方面进行了先行先试，成就显著。海南通过开展深化服务贸易创新发展试点工作，完善管理体制、扩大对外开放、培育市场主体、创新发展模式、提升便利化水平，在旅行、运输、知识产权使用等服务贸易领域表现突出。

“在打造法治化、国际化、便利化的营商环境方面，海南同样先试先行，海南第一、第二涉外民商事法庭和海口知识产权法庭正式挂牌成立就是最好的证明。这是全国首次设立的省级跨区域集中管辖涉外民商事案件的专门法庭，对海南自贸区自贸港建设具有十分重要的标志性意义。”苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

海南自由贸易港法正在制定

《证券日报》记者查阅今年海南省政府工作报告发现，“加快探索建设中国特色自由贸易港进程”被列入今年工作重点之一。记者梳理发现，今年以来，商务部、公安部、海关总署等多部门表态推进海南自由贸易港建设并出台支持海南自贸区（港）建设的政策措施。

例如，10月14日至15日，海关总署署长倪岳峰调研海关支持海南自由贸易港建设情况时强调，要成立专门小组，跟踪服务海南自贸试验区和自贸港建设需要，围绕“管得住、放得开”不断发现解决问题，完善各项措施，全力支持海南自由贸易港建设。

值得一提的是，为推动海南建设成为新时代全面深化改革开放的新标杆、形成更高层次改革开放新格局提供有力法治保障，海南自由贸易港法正在制定中。

9月16日，国新办举办“全面深化改革开放 加快建设美好新海南”发布会，海南省委书记刘赐贵表示，我们把今年确定为“政策落实年”，以制度创新为核心推进自由贸易试验区建设，形成商事登记“全省通办”等42项成果。海南自由贸易港法正式提上国家立法日程，自由贸易港政策和制度体系加快研究。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨9月18日至19日在海南就海南自由贸易港法进行立法调研时指出，制定海南自由贸易港法，充分发挥法治的引领、推动、规范和保障作用，对于营造国际一流的自由贸易港法治环境意义重大，彰显了我国扩大对外开放、推动经济全球化的信心和决心，也向世界传递出中国海南将对标世界最高水平开放形态、建设中国特色自由贸易港的强烈信号。

肖本华指出，按照海南自贸区总体方案，海南自贸港将在海南自贸区的基础上进一步加大制度创新力度，与自贸区相比，自贸港在人员、货物与资金的流动上将会有更大的自由度。海南自由贸易港法立法，一方面可以通过法律保障海南有更大的制度创新空间，激励地方制度创新的积极性；另一方面也能够守住风险底线，用法制手段推进风险防控体系建设。

“海南自由贸易港法立法极为必要且意义重大”，付一夫表示，为平稳有序推动海南自贸港建设，势必需要通过立法的形式对自贸港特殊经济功能设计所进行的先行先试予以确认，对政策创新、机制创新、体系创新等创新行为划设法律底线，为未来更深层次的全面深化改革开放预留法律空间，使法治成为推动海南自贸港未来稳定、高效、可持续发展的强大动能与机制保障。（记者刘萌）

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