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首届世界科技与发展论坛在京开幕

2019年10月17日09:18  来源：光明日报
 

　　16日，首届世界科技与发展论坛在京开幕。论坛以“科学·技术·发展”为主题，来自18个国家和地区的400多位专家院士、诺贝尔奖获得者、世界重要科技组织代表、大学校长、企业家等嘉宾参加论坛，共话科技文明，共谋未来发展。

　　全国政协副主席、中国科协主席万钢在开幕式致辞中表示，携手深化国际交流合作，以科技创新推动可持续发展，是破解全球性问题的紧迫需要，也符合各国人民和全球科技界的新期待。科技创新应成为可持续发展的根本动力，科技发展应遵循全球共同的价值准则，科技合作应成为文明交流互鉴的重要渠道。

　　当前，新一轮科技革命、产业变革与各国经济社会转型和发展形成历史交会，大科学的跨界融合特征更加突出，催生新知识新技术、推动产业升级发展的源动力不断涌现，科技与经济社会协同共生、融合发展。与此同时，世界也面临着全球气候变化、能源资源短缺、粮食和食品安全、网络信息安全、生态环境污染、重大自然灾害、传染性疾病和贫困等一系列风险挑战。

　　“这些风险和挑战，事关我们赖以生存的地球，事关人类的共同安危。应对这些高度复杂、充满不确定性的重大风险和挑战，没有哪个国家能够独自承担、独立解决，需要各国形成更加紧密的合作机制，需要各国科技界的通力合作。”中国科学院院长白春礼说。

　　国际科学理事会主席达亚·瑞迪认为，缓解自然灾害，做好疾病防控并进一步解决气候变化所带来的全球挑战，是实现人类社会可持续发展的重要方式。在解决全球面临的可持续发展问题时，科学和技术扮演的角色不容忽视。他表示，作为国际科学理事会成员，论坛主办方中国科协、中国科学院、中国工程院都在整合各方面的资源，致力于与国际社会通力合作，以科技创新推动人类社会可持续发展。

　　开幕式后，论坛发布了“飞桨产业级深度学习开源开放平台”和“2019年度人类社会发展十大科学问题”。国内外知名科学家、教育家和企业家分别聚焦“科技革命与产业变革”“科学技术与教育文化”“青年科学家与中小企业成长”展开对话交流。当日下午，2019世界公众科学素质促进大会举行，围绕落实2018世界公众科学素质促进大会《北京宣言》精神，积极推进建设世界科学素质组织，共建全球科学素质共同体等话题，与会嘉宾展开了热烈研讨。

　　据悉，该论坛由中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院联合主办，俄罗斯科学工程协会联合会共同发起，旨在打造主场高端国际科技合作交流平台。（记者张亚雄）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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