市场监管总局修订注册计量师职业资格制度 人才流动得保障

人民网北京10月17日电 （邢郑） 计量作为国家质量基础设施（NQI）的重要组成部分，是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。发展计量，人才为本。

改革开放以来，针对我国计量人才队伍的建设管理，主要建立起计量检定员考核、注册计量师职业资格两项制度。

2016年，国务院发布《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》，要求“取消计量检定员，与注册计量师合并实施”。

2017年，注册计量师列入国务院保留的36项准入类职业资格制度。

17日下午，市场监管总局召开例行发布会上市场监管总局副局长秦宜智表示，在人力资源和社会保障部的指导下，市场监管总局根据深化“放管服”改革和推进职业资格制度改革精神，坚持问题导向，经过深入调查研究、广泛征求意见，制定出台《注册计量师职业资格制度规定》《注册计量师职业资格考试实施办法》。

据秦宜智介绍，和之前的政策规定相比，主要做了以下三个方面的调整：

一是更大力度放权，缩减注册范围。将注册范围确定为“法定计量检定机构和市场监管部门授权技术机构中执行计量检定任务的注册计量师”，取消对其他企事业单位内部从事计量检定工作人员的注册管理，改由本单位自律管理。

二是实现全国统一标准，促进计量人才流动。二级注册计量师职业资格考试成绩合格分数线改为由人力资源和社会保障部会同市场监管总局确定，实现全国统一标准；用印机关改为市场监管总局与人力资源和社会保障部，证书在全国范围内有效。

三是拓宽选才视野，放宽报考条件。将原来二级注册计量师报名条件设定的理工科，修改为无专业限制，取得中专及以上学历或学位，从事计量技术工作满1年即可报考。将注册计量师注册有效期由3年延长为5年。

市场监管总局计量司司长谢军还补充到，这次注册计量师两个制度的修订，旨在破除妨碍增强计量专业技术人才活力和促进人才顺畅流动的各类障碍。一是注重能力不唯学历、报考条件进一步优化。二是实行全国统一标准，为人才顺畅流动提供保障。

下一步，我们要把这两个规范性文件贯彻落实好、宣传解读好、改革红利释放好，不断提升计量从业人员的专业素质，为新时代计量改革发展提供有力支撑。

据悉，《注册计量师职业资格制度规定》《注册计量师职业资格考试实施办法》两项制度，日前已由市场监管总局、人力资源和社会保障部共同发布实施。

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