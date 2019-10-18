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数字经济助推浙江转型升级

核心产业增加值五年翻番

2019年10月18日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州10月17日电  （记者李中文、顾春）神通广大的“哪吒”，在浙江桐乡乌镇街头再显神功：会自动按喇叭，会避让车辆，到人行道前还会停车让人。这款代号“哪吒”的5G自动驾驶微公交，装载着30多个传感器，能在100毫秒内对复杂路况做出反应。

　　这样的镜头，在乌镇比比皆是。10月20日，这里将举办第六届世界互联网大会。从举办第一届世界互联网大会以来，数字经济日益成为浙江经济增长的新动能和主引擎，核心产业增加值从2014年的2854亿元增长到去年的5548亿元，年均增长18.1%。“浙江的数字经济发展在全国走在前列，数字经济在浙江优化产业结构、转型升级等方面发挥了重要作用。”浙江省委网信办主任朱重烈介绍。

　　越来越多“黑科技”融入日常生活。腾讯公司同浙江德清县合作推进医疗人工智能，无论在德清的哪家医院问诊，半小时内都能拿到影像中心诊断，辅助临床医生筛查早期肺癌，能精确定位微小肺结节，检出率高达95%。现在的浙江，看病可以网上预约，治疗后账单网上结算，不用在医院排队，目前门诊智慧结算率已达80%。

　　外地来浙的王女士身份证遗失，在杭州市下城区长庆派出所“刷个脸”，输入基本信息，就办好了身份证。“我们推出的‘互联网+可信身份认证’服务，让‘无证’办事成为现实。”长庆街道党工委副书记黄祥介绍。今年的世界互联网大会中，远程无人驾驶汽车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目，将作为体验项目亮相。“用数字技术解决民生问题，老百姓的获得感逐步提升。”桐乡市市长于会游说。

　　2017年9月成立的之江实验室是个混合所有制新型科研机构，由浙江省人民政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同举办，以国家目标和战略需求为导向。“成立两年来，已拿到国家级项目19个。”实验室主任朱世强说。投资千亿元设立的阿里巴巴达摩院、浙大—阿里前沿技术联合研究中心、百度（杭州）创新中心……数字经济快速发展，使杭州电子商务、金融科技、云计算、人工智能等板块形成聚合效应，仅2018年就出现了16家独角兽企业。

　　大力发展数字经济，还带动浙江转型升级，让传统产业焕发生机。在化纤龙头企业新凤鸣集团长丝生产车间里，5G网络指挥着14台机器人来回跑动，快速把长丝饼搬到指定位置。“13类800台自动设备和机器人几乎覆盖所有生产环节，5G智慧工厂让人均产能提升两倍多。”集团首席信息官王会成介绍。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月18日 06 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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