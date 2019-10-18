外币兑换全天候 金融服务零距离

10月11日，武汉军运村开村。中国代表队男排队长毛天一刚入住便来到中国工商银行武汉军运村支行，办理了工行军运会联名卡，成了该支行接待的首位运动员客户。当天，来自厄瓜多尔的运动员在此办理了美元和欧元兑换人民币服务。

此后，这家军运村里唯一的银行网点忙碌起来了。

来自100多个国家的近万名运动员和代表团官员入住军运村，货币不通，如何消费？

“我们已经做好了准备，有信心、有决心、有能力为各国代表团做好金融服务。”中国工商银行相关负责人说，工行曾是2014年南京青奥会和2010年广州亚运会的银行合作伙伴，有丰富的服务大型赛事经验，这次作为武汉军运会银行合作伙伴，更是设计了专门的业务运营精准流程图，为军运会服务的国际化水平提供有力支持。

外币兑换机24小时服务

军运村内，中国工商银行独家设置了430平方米的网点，配置员工45人，人工服务窗口4个，从早上9点到晚上10点为军运村提供全金融业务服务。

工行军运村支行行长贾慧敏表示，该支行秉承国际化、智慧化的理念，配置了一体化机柜、智能柜员机、一体化终端等工行网点新型科技机具设备，可为来自全世界的运动员提供“无障碍、多语种”的专业金融服务。

此外，工商银行还在军运村设置了3台中外币兑换机和3台自助取款机，提供24小时智能换汇取款服务。其中，外币兑换机可使用四国语言服务，平均每笔只需2分钟便可兑换成人民币现钞。自助取款机可受理除银联卡外，VISA卡、万事达卡、美国运通卡、JCB卡和大莱卡5种外卡自助取款业务。

为保障赛事期间金融服务的稳定性，工行还组建了专业应急保障团队，采购调配了两台“流动银行车”，配备柜面终端机、存取款一体机、应急电源、视频监控等设施，与后台保障支持团队一起随时待命，在军运村可提供2小时内的应急响应服务。

“黑科技”让网上购票更方便

本届军运会网站是线上唯一门票销售入口，未开通手机端购票渠道。但目前人们早已习惯于用手机扫码进行小额支付，因此不少网友反映常规的线上购票不方便。

为了解决这个问题，作为军运会门票销售唯一银行渠道，中国工商银行不仅提供线上线下一体化销售服务网络，而且还运用聚合支付技术，在军运会网站售票系统支付界面实现了PC端的传统银行支付（含外卡支付）和微信、支付宝二维码扫码支付三者可选，一个支付界面便可满足国内外观众各种支付方式。

这一支付方式得到观众的认可，自8月28日线上线下赛事门票预售系统顺利开通以来，已完成超过10万张门票的线上预定支付结算。

据了解，工商银行在武汉市布局的39家售票网点分布于人流集中交通便利区域，提供线上预定线下自助打印出票服务，单个网点日均出票服务能力可达1000张，为军运会票务服务做好了准备。

配备200名外语志愿者

在工行军运村支行，柜台操作人员和厅堂客服代表均要求是具备一定外语基础、业务能力优秀的青年员工，其中还有6名小语种特长青年员工，分别为法语、意大利语、西班牙语、日语、韩语等。此外还从海外机构调来了11名外籍员工，负责大堂服务和翻译工作。

这是工商银行为确保各国的运动员和工作人员获得“无障碍”金融服务而安排的，200名外语水平高的志愿者在接受军运会相关知识、服务要求等专题培训后在全市各网点上岗，大大提高了赛事期间金融服务的国际化水平。

据介绍，中国工商银行武汉分行按照比赛场馆、主干道、商圈、景区等热门地点全覆盖的标准，确定60家网点作为军运会重点服务网点，同时以“城区网点全覆盖，重点网点多币种”为原则，布局207家网点提供个人外汇服务。

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 17 版）

(责编：杨曦、庄红韬)