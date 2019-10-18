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努力将“试验区”打造成“示范区”

积极推进小微企业金融服务改革创新

陈奕君

2019年10月18日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平同志强调：“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”深化金融供给侧结构性改革，必须深刻把握金融与经济的关系，坚持金融服务实体经济不动摇，使金融供给侧与企业需求侧相匹配，特别是要切实提升民营、小微企业的获得感。近年来，浙江省台州市大力建设全国小微企业金融服务改革创新试验区，努力缓解民营、小微企业融资难、融资贵问题，精心打造“重心低、门槛低、成本低、效率高、风控好、可复制”的小微企业金融服务“台州模式”，并按照可复制、可推广的试点使命，努力将“试验区”打造成“示范区”。

　　更新思想理念，大力传承和弘扬企业家精神。推进小微企业金融服务改革创新，前提是银行等金融机构对民营、小微企业的作用有深刻认识，大力传承和弘扬企业家精神，树立“做小微就是做未来”的思想理念，自觉下沉机构、服务、资金，走街串户了解客户、贴近客户、呵护客户。我们推动3家政策性银行与12家法人商业银行开展政策性转贷款合作，引入全国规模最大的330.5亿元转贷款资金，解决中小法人银行资金来源难题，让其能够心无旁骛服务民营、小微企业，放开手脚将蛋糕做大，真正将企业家精神转化为服务民营、小微企业的强劲动力。

　　注重制度创新，主动给予企业贴心服务。推进小微企业金融服务改革创新，就要坚持“企业有需求、银行想办法”，关键是通过信贷制度创新，紧盯企业最忧、最急、最需的问题，用精心细致的服务让符合条件的民营、小微企业都能获得支持。在实践中，企业最忧银企信息不对称，我们就在全省率先试点融资监测与服务机制，逐步实现对小微企业金融服务全覆盖；企业最急续贷转贷难，我们就创新“正面清单+负面清单”“正向激励+尽职免责”的管理方式，让90%以上的企业“零周期、零费用、零门槛”还款续贷；企业最需外贸金融支持，我们就首创银保合作线上贸易融资项目，银行保险全流程参与企业贸易管理，为“稳外贸”提供“双保险”。

　　坚持兼容并进，实现传统信贷方法与现代金融科技相得益彰。现代金融科技与传统信贷方法并不是相互替代的关系，而是可以实现线上与线下融合，这样能最大程度防控风险，确保金融服务民营、小微企业可持续发展。一方面，我们推动现场检验与数据驱动融合，让银行构建科学的风险防控机制，实现“数据跑”协助“人工跑”，标准化呈现“可不可以贷、贷多少、什么价格贷”。另一方面，我们推动充分授权与移动技术融合，让银行在80%信贷审批权下放基层机构基础上，建立“掌上办贷”数字金融平台，构建多条“信贷高速公路”，实现民营、小微企业首贷3小时、续贷半小时。

　　处理好“两只手”的关系，让“有为政府”与“有效市场”紧密结合。打造“示范区”，就要有最佳金融生态、最优金融服务，其关键是调动银行内生动力。我们从本地实际出发，充分发挥市场机制作用，对银行股权结构参股不控股，改革发展参与不干预，把机构设置、信贷投放、利率定价等都交给市场决定，让银行在自主经营中自发坚持服务民营、小微企业。同时，注重金融基础设施先行，建立金融服务信用信息共享平台、“掌上办贷”数字金融平台、商标专用权质押融资平台和小微企业信用保证基金，实现信息共享到位、服务联动到位，资源盘活到位、信用增进到位，并打造小微金融研究院与小微金融指数，为银行服务提供专业支持，促使银行“敢贷、愿贷、能贷、会贷”。

　　（作者为浙江省副省长、台州市委书记）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月18日 07 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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