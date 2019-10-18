国资委对六家央企开展巡视

本报北京10月17日电 （记者江琳）根据党中央关于巡视工作的决策部署，按照国务院国资委党委工作安排，10月中旬，国务院国资委党委巡视组进驻中国诚通控股集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国化工集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国铁路工程集团有限公司等6家中央企业开展常规巡视，本轮巡视现场巡视时间为两个月。
据了解，巡视将重点围绕加强党对中央企业的全面领导，检查企业党委贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况；围绕推动中央企业全面从严治党向纵深发展，检查企业落实“两个责任”情况；围绕贯彻新时代党的组织路线，检查企业党委落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人情况；围绕强化整改主体责任和监督责任，检查企业党委巡视整改落实情况。巡视组将督促被巡视单位各级党组织强化管党治党政治责任，为推动中央企业改革发展和党的建设、夯实党执政的物质基础和政治基础作出新的更大贡献。
《 人民日报 》（ 2019年10月18日 04 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】