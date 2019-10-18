国资委对六家央企开展巡视

本报北京10月17日电 （记者江琳）根据党中央关于巡视工作的决策部署，按照国务院国资委党委工作安排，10月中旬，国务院国资委党委巡视组进驻中国诚通控股集团有限公司、中国中煤能源集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国化工集团有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国铁路工程集团有限公司等6家中央企业开展常规巡视，本轮巡视现场巡视时间为两个月。

据了解，巡视将重点围绕加强党对中央企业的全面领导，检查企业党委贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况；围绕推动中央企业全面从严治党向纵深发展，检查企业落实“两个责任”情况；围绕贯彻新时代党的组织路线，检查企业党委落实党建工作责任、加强组织建设和选人用人情况；围绕强化整改主体责任和监督责任，检查企业党委巡视整改落实情况。巡视组将督促被巡视单位各级党组织强化管党治党政治责任，为推动中央企业改革发展和党的建设、夯实党执政的物质基础和政治基础作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 04 版）

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