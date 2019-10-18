国际货币基金组织（IMF）10月15日发布最新一期《世界经济展望报告》，将2019年世界经济增速下调至3%，为2008年国际金融危机爆发以来最低水平。这是IMF连续第五次下调2019年世界经济增长预期。IMF专家呼吁，为实现可持续增长，各国必须继续推进结构性改革，加强合作，提振全球经济增长信心。

报告认为，2019年全球经济增速同步放缓，复苏前景不确定。预计发达经济体经济增速降至1.7%，新兴市场和发展中经济体经济增速放缓至3.9%。其中，2019年中国经济增速为6.1%，虽然比今年7月的预测值下调了0.1个百分点，但在世界主要经济体中依然增长最快。IMF还预测，受巴西、墨西哥、俄罗斯等新兴市场和发展中经济体推动，2020年全球经济增长有望恢复，但恢复基础并不稳定，依然面临下行风险。

IMF认为，今年全球90%的经济体将经历增长放缓，高于今年4月份70%的预测值。IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔表示，增长疲软是由制造业活动和全球贸易急剧恶化造成的，关税提高和长期的贸易政策不确定性损害了投资和市场需求。

IMF研究部副主任吉安·马里亚对本报记者表示，目前全球贸易增长已近乎停滞，2019年上半年的贸易量增速已降至1%，为2012年以来的最低水平。加之贸易紧张局势影响市场对发展前景的信心，全球制造业活动和投资力度已大大减弱。除此之外，英国“脱欧”、中东紧张局势等都在削弱经济增长的基础。

目前，全球制造业疲软态势已蔓延至服务业，美国和欧洲的服务业出现了走弱迹象。发达经济体长期维持低通胀则进一步限制未来货币政策空间，生产率增长缓慢和人口老龄化等结构性因素，以及部分新兴市场经济体的国别因素，都在一定程度上拖累了全球经济增长。

“尽管增速下调，但全球经济仍在增长，其中中国贡献了1/3，加之技术不断进步，应该对世界经济增长前景保持信心。”IMF副总裁张涛对本报记者表示，各国应采取契合本国实际情况的宏观经济政策，继续推进结构性改革举措，加强全球合作，解决共同面对的问题。

（本报华盛顿10月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 12 版）

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